- Reprezentativa de tineret a Romaniei va evolua, astazi, de la ora 19.30, la Cesena, in compania Angliei, in etapa a doua a grupei C de la Campionatul European Under-21. Romania a debutat cu victorie la competitia din Italia si San Marino, scor 4-1, cu nationala Croatiei, in timp ce Anglia…

- Reprezentativa feminina a Romaniei se reuneste marti, 11 iunie, la Timisoara, unde va desfasura un stagiu de pregatire, care se va incheia cu un joc amical, impotriva Serbiei. Tricolorele se vor pregati la Timisoara timp de 4 zile, apoi se vor deplasa in Serbia unde pe 17 iunie, de la ora locala 18:00,…

- Clubul de fotbal FC Dinamo a anuntat, luni seara, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, numirea in functia de antrenor principal a lui Eugen Neagoe (51 de ani), acesta preluand postul ramas liber dupa rezilierea contractului cu tehnicianul Mircea Rednic. "Noul antrenor principal al…

- Pitesti. Asa cum era de anticipat, FC Argeș si UTA au disputat, azi, o partida doar ca mai trebuia jucata. Nimeni nu s-a rupt cu firea, iar la final rezultatul a fost unul care nu mira pe nimeni: 2-1. In prima repriza, aradenii nu au jucat rau in camp, dar scorul a fost deschis de amfitrioni,…

- FC Viitorul a castigat meciul jucat in aceasta seara in etapa a opta a turneului play off din Liga 1, cu Sepsi Sf. Gheorghe la Ovidiu.Gazdele s au impus cu 3 1 0 0 , dupa ce Sepsi a deschis scorul in minutul 49, prin Hamed. FC Viitorul a revenit pe tabela gratie golurilor lui Calcan 51, 68 ndash; ambele…

- FC Viitorul sustine sambata, 4 mai, meciul din etapa a opta a turneului play off din Liga 1, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, de la ora 21.00, Sepsi Sf. Gheorghe. In clasament, FC Viitorul se afla pe locul patru, cu 30 de puncte, in vreme ce Sepsi ocupa pozitia a sasea, cu 20 de puncte. Gica Hagi,…

- Formatia Astra Giurgiu s-a calificat in finala Cupei Romaniei, in urma remizei, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, din mansa secunda a semifinalelor competitiei. Astra a castigat in tur, scor 3-1.Miercuri, pentru Astra au marcat Butean '34 si Alibec '37 (penalti), in timp ce pentru CFR au punctat…

- Pugilistii Clubului Sportiv Tar-goviste s-au evidentiat din plin la editia din acest an a Trofeului „Manusa Carpati”, gazduita de localitatea Horezu. Cinci dintre boxerii antrenati de Gheorghe si Alexandru Stan au boxat exemplar in competitia desfasurata in localitatea val-ceana. Gratie prestatiilor…