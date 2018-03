Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a precizat, vineri, ca a dispus anularea contractului privind inchirerea unor figurinelor – iepuras, care ar fi trebuit amplasate in sase gradinite din sector.

- A devenit deja o traditie pentru politistii buzoieni ca, in apropierea unei mari sarbatori, gandurile lor sa se indrepte catre persoanele defavorizate. Cu ocazia sarbatorilor pascale, politistii buzoieni in colaborare cu voluntari din cadrul unui club off road din Bucuresti, vor incerca sa aduca zambete…

- Sarbatorile de Paste, insotite de obiceiuri si traditii nationale, sunt un prilej de bucurie, armonie si apropiere intre oameni. Insa, in aceasta perioada, in care forfota cotidiana incetineste, pompierii, la fel ca alte arme ce asigura linistea si siguranta comunitatii, vegheaza in continuare. Pompierii…

- Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Comunitara, va acorda și in acest an, pentru al treisprezecelea an, ajutoare sub forma de tichete sociale valorice, cu ocazia Sarbatorilor de Paste, pensionarilor cu pensia pana la 700 de lei, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 294/2012.…

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) va picheta cateva zile Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un mars catre Guvern, reprezentantii Federatiei fiind nemultumiti, printre altele, de situația CFR Marfa dar si de soarta celor 7.500 de angajati ai societații, care se confrunta…

- Gafa de proportii facuta de un barbat din Buzias. In prag de sarbatori omul a ramas fara sapte mii de euro dupa ce a fost inselat de un grup de infractori care i-au promis ca il vor imbogati peste noapte. Omul a solicitat ajutorul politistilor din Deva dupa ce si-a dat seama ca a fost inselat iar oamenii…

- Trenul direct Gara de Nord - Aeroportul Otopeni nu va fi gata pana in 2020, cand Romania va gazdui 4 meciuri de la Campionatul European de Fotbal, din cauza ”lipsei de intelegere” a Primariei Otopeni. Astfel, cei care vor merge spre Otopeni, vor lua microbuzele din halta situata la 3…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- "Avand in vedere inregistrarea video aparuta in spatiul public cu privire la comportamentul nepotrivit al unui conducator de plug-perie care actiona pentru deszapezirea liniilor de tramvai, facem urmatoarele precizari: RATB regreta acest incident si asigura publicul calator ca o astfel de atitudine…

- Traficul aerian pe principalul aeroport ce deserveste Capitala, cel de la Otopeni, se desfasoara, vineri, in conditii de iarna. Ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, care au cauzat probleme nu doar la nivelul circulatiei rutiere si feroviare, au fost situatii in care aeronavele care au plecat…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta participa la o noua campanie umanitara, care are ca scop strangerea de dulciuri si nu numai, cu ocazia sarbatorilor pascale, pentru copiii din centrele de plasament ale judetului Constanta. "Dam Mana cu Mana pentru a i ajuta pe cei mici care au nevoie de…

- Magazinul Kuhntop de pe strada Jabarului isi rasplateste in preajma sarbatorilor clientii fideli. La fel ca si in anii trecuti, Kuhntop va oferi, impreuna cu Elit, unul dintre cei mai importanti producatori de mezeluri din tara, 30 de cosuri cu produse din carne. Fiecare client care cumpara produse…

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- Inca de la orele diminetii de marti, pe Aeroportul Otopeni se inregistreaza o serie de intarzieri ale avioanelor, atat la decolare, cat si la aterizare. Intarzieri sunt anuntate si pentru orele pranzului si dupa-amiezii.

- Cum in Bucuresti ninge de ore bune, traficul aerian – asemeni celui rutier si feroviar – se desfasoara in conditii de iarna – pe ambele aeroporturi ce deservesc Capitala – Henri Coanda si Baneasa – Aurel Vlaicu. Informatiile despre situatia traficului aerian facute publice marti dimineata indica faptul…

- Zboruri intarziate pe Aeroportul Otopeni, luni dimineața, din cauza ploii inghețate. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda , insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore. Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti…

- Condițiile meteo nefavorabile pun probleme mari circulației aeriene, duminica. Din cauza precipitațiilor, nicio aeronava nu a primit avizul pozitiv pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni din Capitala.

- Fenomenul meteorologic de ploaie inghetata impiedica in prezent decolarea avioanelor de pe aeroportul Henri Coanda si nu se stie cat va dura aceasta situatie. ”In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale.…

- Gest impresionant facut de mai mulți elevi de la un liceu din București. Aceștia au inceput sa stranga bani pentru dotarea secției de ortopedie a spitalului Marie Curie din București. Pentru a se asigura ca misiunea lor este una de succes, aceștia au pus la cale un spectacol caritabil și un targ de…

- Se circula cu dificultate, duminica, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, sensul spre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri pe ora, potrivit Centrului Infotrafic.

- V. S. Mai mulți tineri din Sinaia – elevi ai Colegiului “Mihail Cantacuzino”, la clasele cu profil de turism, au venit in sprijinul autoritaților locale, promovandu-și orașul la Targul de Turism al Romaniei, desfașurat saptamana trecuta in Capitala. Potrivit reprezentanților Primariei Sinaia, 20 de…

- Calatorii blocati in trenurile care nu au mai putut inainta in judetul Prahova, din cauza prabusirii pasarelei metalice la intrarea in Gara de Vest, sunt preluati de autocare si transportati in Gara Ploiesti Sud, de unde pot calatori cu trenul. Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan,…

- Magistrala 6, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura anun­tate, ce implica realizarea unei linii de metrou care sa lege Capitala de aeroportul Henri Coanda (Otopeni) nu are toata documentatia depusa si risca sa nu fie finalizata pana in 2020, anul in care autoritatile si-au asumat…

- Primul program regulat de ShuttleBus de pe Aeroportul International “Henri Coanda” faciliteaza transportul pasagerilor catre hotelurile unde au cazare in Capitala, precum si la autogara Central Bus Station.

- In perioada 2013-2015, pentru aeroportul Henri Coanda, chiar daca a existat un buget pentru investitii de aproximativ 50 milioane euro, fostii directori ai CNAB nu au efectuat niciun fel de reparatii sau interventii. Raportul Corpului de Control al premierului contine o serie de neregului grave privind…

- Cinci aeronave care urmau sa aterizeze azi, 5 februarie, pe Aeroportul International Henri Coanda din Capitala au fost redirectionate pe aeroporturile din Constanta si Sibiu, din cauza cetii, a declarat, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Teo Postelnicu.…

- Dupa toata controversa legata de serviciile de curațenie și paza la Aeroportul Otopeni, am fost astazi pana acolo, sa vedem exact cum se desfașoara activitatea pe cel mai mare aeroport din Romania.Din primele impresii, aeroportul este curat, carucioarele de bagaje sunt disponibile, iar angajați…

- Mai multi parinti au solicitat, ieri, in fata sediului Ministerului Educatiei din Capitala, oprirea desfiintarii Liceului Tehnologic „Henri Coanda“ de la Ramnicu Valcea. Potrivit Mediafax, presedintele federatiei asociatiilor de parinti acuza interese imobiliare si spune ca doua licee se vor ...

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului “Ciocarlia”. Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- Ceremonii organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane Foto: Cristian Matei. Este Ziua Unirii Principatelor Române, în care sarbatorim 159 de ani de la primul pas facut pe calea înfaptuirii statului national unitar român. În aproape toate marile orase sunt organizate…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri. Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul din…

- Nervi intinsi la maximum azi dimineata pe Aeroportul Traian Vuia din Timisoara. Peste 150 de pasageri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti cu o cursa Ryan Air au ramas pe aeroport din cauza ca avionul s-a defectat. Pasagerii urmau sa decoleze spre Capitala la ora 7.15. S-au prezentat in aeroport,…

- Andreea Marin are un loc special unde merge sa se relaxeze – casa sa de vacanța de pe Valea Prahovei. Andreea Marin, care in februarie anul trecut a divorțat de cel de-al treilea soț al sau, medicul turc Tuncay Ozturk , are o casa de vacanța pe Valea Prahovei, la Telega. Pana la vila din Telega, diva…

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Ea a spus ca, in vederea fluidizarii circulatiei in Bucuresti, va continua programul de culoar unic pentru tramvai pe mai multe linii, vor continua o serie de proiecte demarate anul trecut, ce vizeaza extinderea si supralargirea unor pasaje, demararea lucrarilor pentru altele noi, precum si constructia…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Se circula cu dificultate, marti, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Predeal si Comarnic, pe drumul dinspre statiunile montane. Politistii se asteapta ca numarul celor care se intorc spre Capitala sa creasca in orele urmatoare si recomanda rute alternative.

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

