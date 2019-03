Targ pentru elevi, viitori studenti. Universitatile britanice isi prezinta oferta

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de subansamble auto, Delphi Technologies, va transfera la Iasi o parte a activitații sale a fabricii din Sudbury, Marea Britanie, datorita costurilor mai mici, relateaza Digi24. Pe cale de consecința, fabrica din Regatul Unit, in care lucreaza peste 500 de muncitori, va fi inchisa treptat,…

- In ultimele luni am fost obișnuiți sa citim analizele apocaliptice despre efectele Brexitului asupra economiei Marii Britanii, dar statisticile facute publice astazi depașesc și cele mai optimiste așteptari.

- Ministerele britanice au negociat în secret un plan pentru întârzierea Brexitului cu opt saptamâni, conform The Telegraph, citat de Reuters. Întârzierea ar amâna Brexit pentru data de 24 mai. În momentul de fața, Marea Britanie trebuie…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana susține ca Parlamentul European nu iși dorește o renegocierea unui acord pentru Brexit.''Parlamentul European nu iși dorește renegocierea acordului cu Marea Britanie, iar daca se va pune in discuție aceasta propunere in plen, aceasta va fi, cel mai probabil,…

- PETRE DAEA:CORMORANII FAC BAIE IN PISCINA SI NU SE MAI SPERIE DE NIMIC! Ministrul Agriculturii a mai spus ca prioritatile in domeniul pescuitului „sunt influentate de contextul actual si de apropierea alegerilor europarlamentare”. Atunci cand a trebuit sa raspunda intrebarilor punctuale ale membrilor…

- Petre Daea a fost miercuri in fața europarlamentarilor din Comisia de pescuit, pentru a vorbi despre prioritațile pe care Romania le are in domeniul pescuitului in mandatul președinției Consiliul Uniunii Europene. Daea a primit mai multe intrebari de la europarlamentari, iar raspunsurile sale…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a incercat sa-i linisteasca vineri pe britanicii care traiesc in Spania, spunand ca drepturile lor vor ramane neschimbate dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Captura RECORD a ofițerilor…

- Curtea Europeana de Justiție a decis, luni, ca Marea Britanie poate renunța la ieșirea din UE fara permisiunea celorlalte 27 de state ale blocului comunitar. Curtea Suprema a Scotiei a anuntat, la inceputul lunii octombrie, ca a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru o hotarare preliminara…