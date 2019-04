Stiri pe aceeasi tema

- Producatori si mestesugari din toate colturile tarii vor fi prezenti cu obiecte de arta populara si produse culinare la cea de-a zecea editie a Targului Dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala - Traditii si Flori de Sarbatori" care va avea loc in perioada 20-29 aprilie in Parcul Regele Mihai I, intrarea…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Creart, organizeaza in perioada 20 – 29 aprilie cea de-a zecea editie a Targului dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala – „Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau), intrarea Charles de Gaulle.

- Iepurași, flori, fluturași și morcovi infipți in pamant – acestea sunt noile decorațiuni cumparate de primarie pentru Targul de Paști. Primarul Nicolae Robu deschide vineri, la ora 17, cea mai noua ediție a targului, inghesuit in spațiul de vizavi de Catedrala Mitropolitana.

- Tudor Chirila a revenit pe pagina sa de Facebook cu un nou mesaj dupa altercația in care a fost implicat, miercuri dimineața, și spune ca nu este mandru de ce a facut și ca este conștienta ca a fost un gest greșit. Scriindu-le celor care i-au transmis mesaje de incurajare și i-au spus ca este normal…

- Cristina Țopescu i-a transmis un mesaj public lui Tudor Chirila dupa ce artistul a povestit ca a fost implicat intr-o altercație cu un barbat care l-a jignit pe tatal lui. Prezentatoarea tv și-a manifestat susținerea pentru cantareț și spune ca ințelege prin ce trece deoarece și tatal ei, fostul comentator…

- Ziua speciala, dedicata femeii este 8 martie, fie ca vorbim de iubite, soții, mame. Deoarece are origini indepartate, sarbatoarea se bucura de numeroase tradiții, aducatoare de noroc. Regulile sunt simple și le vizeaza atat pe femei, dar și pentru barbați. Tradiții de 8 martie. Reguli pentru femei și…

- Buchete de flori simple, dar si aranjamente deosebite intampina cumparatorii in piata de profil "George Cosbuc", aflata pe Calea Rahovei din Capitala. Piata de flori a devenit in ultimul timp unul dintre locurile preferate de bucuresteni in preajma unor zile speciale, datorita ofertei…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii noiembrie 2018, la 1.018.213 persoane, comparativ cu 993.740 persoane in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu brut, era la finele lunii noiembrie 2018,…