- 37 de echipaje din Franța, cu legendarele mașini Lancia Delta, Porche 911, Ford Escort MK , Toyota Corola, BMW 325i, Renault și Citroen AX și-au anunțat participarea la a 3-a ediție a raliului pe zapada dedicat mașinilor istorice, care se va desfașura in perioada 11-13 ianuarie, la Covasna. Potrivit…

- Poeta Mihaela Aionesei, din Targu Secuiesc a primit Diploma de excelența și medalia„ Nicolae Titulescu”, din partea Ligii Scriitorilor Romani, filiala Brașov. Poeta a fost premiata „pentru merite de excepție manifestate in acțiunile literar – culturale desfașurate in cadrul activitații Ligii Scriitorilor…

- Volumul „Sisifa, ediția a II- a, revizuita și adaugita, volum semnat de poeta Mihaela Aionesei, din Targu Secuiesc, va fi lansat joi, 15 noiembrie, la București. „Sisifa” a primit aprecieri inca din vremea in care se afla in stadiul de manuscris. Mai exact, cartea a fost premiata cu premiul „Mircea…

- Programul DOFE din județul Covasna a avansat la un nou nivel. In urma mai multor luni de pregatire, dupa Sfantu Gheorghe, și tinerii de la Targu Secuiesc au posibilitatea de a se implica in activitațile programului. The Duke of Edinburgh’s International Award – DOFE este liderul programelor de dezvoltare…

- Sute de persoane, de toate varstele, au participat ieri la adunarea populara și la programul derulat in cadrul ediței cu numarul XXIX a manifestarii „Mihai Viteazul și visul Unirii”. Evenimentul, organizat de aproape trei decenii de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, reprezinta un…

- Consiliul pentru Protecția Mediului din județul Covasna, format din tineri – elevi și studenți covasneni, intenționeaza sa deschida o filiala in orașul Targu Secuiesc. Prima acțiune planificata acolo va fi o campanie de plantare de copaci, au anunțat reprezentanții Consiliului. „Pregatim documentația…

- Cinci primarii din judetul Covasna au fost sanctionate cu cate 10.000 de lei de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna pentru neobtinerea autorizatiei pentru siguranta la incendii. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES ca este vorba…

- Fundația sarbatorește numele Marelui Voievod, patronul sau spiritual, și aduce in conștiința publicului faptele sale Inca de la inființare, an de an, Fundația „Mihai Viteazul” aduce un omagiu Domnului „Țarii Romanești și Ardealului și Moldovei ”, așa cum s-a intitulat Mihai Viteazul. Fire energica,…