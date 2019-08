Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Antonio Conceicao (57 de ani) a sosit la București, marți dupa-amiaza, pentru a negocia cu finanțatorul Gigi Becali preluarea echipei FCSB, anunța Mediafax.Antonio Conceicao a ajuns la Bucuresti si urmeaza sa negocieze cu Gigi Becali. Portughezul a fost surprins pe aeroportul din…

- 60 de unitați de transport de la Gara Auto Nord au fost supuse verificarilor, timp de doua zile, de catre angajații secției supraveghere transport si circulatie rutiera din cadrul Directiei de Politie a municipiul Chisinau de comun cu ANTA.

- Polițiștii au identificat și reținut un locuitor al capitalei, in varsta de 33 de ani, fiind banuit de comiterea unui șir de furturi din oficii pe teritoriul mun. Chișinau. Anterior acesta a fost judecat pentru infracțiuni similare.Polițiștii sect.

- Retailerul suedez IKEA a avut vanzari de aproape 8 mil. lei in prima saptamana dupa deschiderea celui de-al doilea magazin din Romania, peste 100.000 de oameni trecand pragul unitații in perioada 24-30 iunie 2019. Potrivit unui anunț al retailerului, 101.448 de clienți au vizitat magazinul…

- IKEA Pallady, cel de-al doilea magazine al suedezilor din Romania, deschis pe 24 iunie, a avut vanzari de 1.167.094 lei in prima zi, a anunțat retailerul. Potrivit companiei, 19.777 de clienți au vizitat magazinul în prima zi de la deschidere, aceștia cheltuind, în medie, 181 de…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI instaleaza incepand cu data de 13 iunie corturile anticanicula. Punctele de reabilitare urmeaza a fi amenajate in cele cinci sectoare ale municipiului Chișinau, dar și in raioanele Balți, Cahul și Comrat.

- Furt de proportii intr-o casa particulara din Chisinau. Hotii au intrat pe geam ziua in amiaza mare si au furat mai multe bunuri scumpe.Potrivit oamenilor legii, infractorii au sustras un telefon Samsung S9, un ceas care valoreaza 40.

- "In ultimii ani sectorul apicol din Romania a cunoscut o dezvoltare semnificativa datorita programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau national astfel incat, in prezent am ajuns sa ne situam pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul…