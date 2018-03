Stiri pe aceeasi tema

- 130 de companii isi expun ofertele vineri si sambata la targul de joburi Angajatori de Top care se va derula la Sala Palatului din Capitala. Din totalul de 6.000 de locuri de munca, 1.100 sunt destinate candidatilor fara experienta, arata organizatorii.

- Cel mai mare targ de cariera, Angajatori de Top, se va derula vineri si sambata la Sala Palatului din Capitala. Peste 6.000 de oportunitati vor fi oferite de 130 de companii care participa la editia din acest an.

- Intemeierea Romei este un fapt istoric invaluit in legenda si mit. Miturile despre Romulus si Remus au fost considerate multa vreme chiar adevar istoric. Specialistii spun ca de fapt Cetatea Eterna a fost intemeiata de un amestec de neamuri slab dezvoltate si conduse de regi dintr-o populatie cu o civilizatie…

- Bursa Generala a Locurilor de Munca va fi organizata la nivel national in 20 aprilie, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Bursa locala a locurilor de munca se va desfasura in Capitala si in cele 41 de agentii judetene si se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui…

- Aproape 25.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu. La polul opus, se afla Suceava, Bacau si...

- Doi șoferi de troleibuz au fost reținuți de poliție fiind suspectați de utilizare și pastrate a drogurilor. Incidentul s-a petrecut in Capitala in seara zilei de 8 martie.Potrivit poliției, substanțele narcotice confiscate au fost ridicate și transportate pentru examinare.

- Dragnea raspunde zvonurilor despre casatorie: ”De mult timp am vazut ca fiecare vrea sa fie nașul meu”, a raspuns in gluma, liderul PSD, dupa prima ședința a conducerii partidului. Premierul Viorica Dancila afirma, duminica seara, ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Dragnea, in cazul unei casatorii…

- Gabriela Firea, despre iubita lui Liviu Dragnea. Vicepreședintele PSD crede ca Irina Alexandra Tanase ar avea profil de Prima Doamna, in cazul in care Liviu Dragnea ar urma sa se casatoreasca cu tanara de 25 ani. Prezenta la prima ședința a noii conduceri, aleasa dupa Congresul de sambata de la Sala…

- A fost gasita o solutie inedita de a combate stresul si de a spori productivitatea la locul de munca. Angajatii unei companii IT, din Capitala, vin la birou cu animale de companie. In acest fel ei evita stresul si se concentreaza mai usor.

- Social-democrații se reunesc, azi, în congres extraordinar, în cadrul caruia vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, în februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.…

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- Cu toata propaganda de manipulare si directionare a atentiei opiniei publice catre detalii irelevante, Catalin Chereches pierde tot mai mult teren in fata alegatorilor carora acum sapte ani le-a promis un oras fara egal. Un pol de putere al Romaniei, o veritabila capitala economica, cu care ne vom mandri…

- Trei tineri cu varstele cuprinse intre 19 si 28 ani, originari din raioanele Strașeni și Falești, au fost retinuti de catre angajatii IP Rașcani a Directiei de Politie a mun. Chisinau, fiind suspectati de savarsirea unui furt.

- Moartea celor doi agenți de paza descoperiți azi dimineața intr-o cladire dezafectata din Sectorul 5 al Capitalei a fost cauzata, cel mai probabil, de intoxicația cu monoxid de carbon. Barbații au murit in somn din cauza emanațiilor de gaze ale unui dispozitiv pe care il foloseau pentru a se incalzi.…

- O analiza a Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Suceava, cu privire la evolutia ratei șomajului și a angajarilor in prima luna a anului 2018, arata ca persoanele care și-au gasit un serviciu in ianuarie, prin intermediul institutiei, sunt din toate categoriile de varsta. ...

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Cu manechinul “mort”, la cerșit pe strazile din Braila. Gluma sinistra care a șocat trecatorii și intreg mediul virtual. Doi tineri au incercat sa ii pacaleasca pe trecatori cu ajutorul unui manechin de plastic, folosindu-se de prextul ca au nevoie de bani pentru a ingropa un decedat, potrivit obiectivbr.ro…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20.02. 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 434 de posturi, cele mai multe, 215, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Timis. Mai putin de 100 de posturi disponibile sunt in judetele Botosani, Caras-Severin, Calarasi, Giurgiu si Bacau, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit…

- Directorul interimar al Școlii Profesionale numarul 2 din Capitala, Valentina Dobanda, a fost retinuta. Asta dupa ce, dimineata, ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane au efectuat perchezitii in biroul si automobilul acesteia.

- Decizia de a parasi un angajator nu este întotdeauna usoara sau placuta. Nemultumirile legate de bani sau de relatia cu seful direct sunt cel mai frecvent întâlnite semnale ca trebuie facuta o schimbare în cariera, însa nu întotdeauna acestea duc la renuntarea…

- Un grup mare de companii din domeniul construcțiilor din Arabia Saudita este dispus sa construiasca un complex sportiv multifuncțional in Moldova. Acest lucru a fost anunțat de catre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, dupa intilnirea sa de la Dubai cu Rashid S. Al-Rashid din Arabia Saudita,…

- Doi tineri au fost prinsi de politistii de patrulare in timp ce se plimbau pe strada cu aproape un kilogram de marijuana. Indivizii in varsta de 22 si 23 de ani au fost retinuti in sectorul Rascani al Capitalei pentru ca aveau un comportament straniu.

- Noi locuri de munca sunt disponibile in aceasta saptamana, la Bistrița! Se cauta inginer in industria alimentara, cu sau fara experiența, dar și educatoare, asistent educațional, doamna de serviciu și salvator la piscina! Se ofera un mediu de munca placut, cu multe beneficii pentru angajați, cu salarii…

- 477 locuri de munca sunt disponibile in acest moment la Brașov. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante sunt pentru agent de securitate, ambalator manual, electrician de intreținere și reparații, femeie de serviciu, lacatuș…

- Specialistii vin cu vesti proate pentru romanii care au credite. Economistii au facut, potrivit Antena 3, mai multe scenarii socante atat pentru romanii care s-au imprumutat in lei, cat si pentru cei cu imprumuturi in euro. Citeste si: Accident cu mai multe VICTIME in Capitala: Circulatia…

- Somerii care iși cauta un loc de munca pot alege din aproape noua mii de propuneri. Cei mai cautati sint meseriasii. Potrivit Agenției Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante - aproape 3800, sint in Capitala. In Municipiul Balți sint disponibile peste 800 de joburi.…

- Somerii care iși cauta un loc de munca pot alege din aproape noua mii de propuneri. Cei mai cautati sunt meseriasii. Potrivit Agenției Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante - aproape 3800, sunt in Capitala.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 304 posturi, cele mai multe, 208 posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista…

- Bihorenii aflati in cautarea unui loc de munca pot sa-si pregateasca CV-urile. Primul targ de job-uri al anului expune oferta celor mai importante companii din Oradea, vineri si sambata, 9 si 10 februarie, incepand cu ora 10:00, in Lotus Center, zona delimitata de hypermarket-ul Carrefour si…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Laura Toporascu Inceputul acestui an vine cu mai puține oportunitați de angajare peste hotare, in țari unde munca este respectata și remunerata așa cum se cuvine. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 662 de joburi vacante, cele…

- ARHIVATORUL, cel mai mare depozit de siguranța de documente din Transilvania, fiind in continua dezvoltare, atat zonala, cat și naționala, angajeaza: 4 arhiviști, 11 arhivari, 4 legatori manuali, 2 operatori scanare. Read More...

- Daca te lauzi cu foarte bune abilitați de ascultare și comunicare, daca iți place sa-i propui clientului cele mai potrivite soluții și ești pasionat de tot ce inseamna tehnologie electro IT - ai toate șansele sa-ți gasești un loc de munca intr-un mediu de lucru modern, care incurajeaza activitatea și…

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- Angajatorii din Bistrița cauta director vanzari, inginer de producție, tehnician mentenanța electromecanica, mecanic și electrician auto, operatori la liniile de producție și controlor calitate, tinichigiu auto și multe altele! VEZI care sunt avantajele de care te poți bucura intr-un nou loc de munca:

- Nu mai puțin de 187 de dosare au fost validate pentru cele 29 de posturi scoase la concurs de conducerea Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Cei mai mulți candidați, in speța 83, „se bat” pentru cele 12 joburi de la Blocul alimentar! In ultimele zile ale anului trecut, conducerea Spitalului…

- Fostul prezentator de televiziune Lucian Mindruța a caștigat primii sai bani pe vremea cand era dolescent și tragea cabluri la un mare magazin din Capitala și facea poze la inmormantari. Lucian Mindruța, care a afirmat ca soția sa a fost prima femeie la care a mers cu șpaga , este un fost prezentator…

- Guvernul din Marea Britanie incearca sa reduca efectele negative provocate de lichidarea uneia dintre cele mai mari firme de constructii din lume, dupa ce aceasta a ratat ultimele contracte majore si a strans datorii in valoare de 1,35 de miliarde de dolari, potrivit New York Times. Falimentul…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online. Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de…

- Statul roman a semnat contractul pentru cumpararea a 227 de transportoare blindate de tip Piranha V de al compania americana General Dynamics. Ceremonia s-a desfașurat la Ministerul Apararii, in prezența ministrului de resort, Mihai Fifor, și a premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului a subliniat…

- Peste 15.600 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe locuri de munca sunt in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- Medicii Spitalului Județean de Urgența Slobozia au facut eforturi supraomenești sa țina in viața o tanara de 18 ani din Amara, care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, dupa ce au incercat sa o transfere in cel mai scurt timp la un spital din București. Specialiștii din Capitala au aprobat…

- In fiecare sector industrial pentru a putea sa-ti faci un nume ai nevoie fara doar si poate de un departament de marketing care sa inoveze continuu, sa schimbe din mers si nu in ultimul rand sa se foloseasca de toate instrumentele precise care ii stau la indemana pentru a fi posibila obtinerea succesului…

- Revenirea la munca dupa vacanta nu este mereu usoara. Uneori poate fi insotita de oboseala, de sentimente de nostalgie ori trisete. Specialistii vorbesc despre „depresia postvacanta”, insa in general, nu se impune un tratament anume, cu exceptia situatiilor exterm de rare in care simptomele sunt grave.

- Vrei sa fii angajat la gigantul american? Acum e momentul. Amazon, cel mai mare retailer online din lume, recruteaza angajati pentru noul sau centru din Bucuresti. Primele 20 de pozitii disponibile sunt pentru ingineri software sau traducatori. “Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in…

- 2017, anul crizei de forta de munca. Ce solutii au gasit angajatorii si Guvernul Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri, iar pe Guvern, sa majoreze contingentul de…

- Patru tineri au fost ucisi la Londra în agresiuni separate cu cutitul, duminica si în primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard. "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta între ele, s-au produs "în nordul, estul si sudul Londrei",…

- Specialistii lanseaza previziuni sumbre pentru piata imobiliara in 2018. Pretul apartamentelor ar putea creste cu aproximativ 8% in 2018, dupa scumpirile semnificative din piata imobiliara inregistrate anul acesta. Supriza, cele mai scumpe apartamente nu sunt in București, ci la Cluj. Daca in…