Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Chișinau, va fi instituit Serviciul de Asistența Stradala. Acesta va funcționa in subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și va contribui la consolidarea sistemului de protecție a copiilor, in special a celor care vagabondeaza, cerșesc, consuma substanțe…

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. Vantul va sufla din nord-vest, slab la moderat. La Briceni vor fi 27 de grade Celsius, iar la Soroca și Balți cu un grad mai mult. La Orhei maxima va fi de 29 de grade, iar la Tiraspol, Leova și Comrat 31 de grade.

- În pofida faptului ca e vara, iar mirosul urât și infecția se raspândesc repede, unii nu ezita sa arunce deșeuri la întâmplare. Niște imagini revoltatoare au fost surprinse în sectorul Rîșcani al capitalei. Asta dupa ce o femeie a fost filmata în timp…

- Ingeniozitatea unor functionari nu are limite. Angajatii Directiei Locativ-Comunale din Capitala au inventat cum poate fi amagit GPS-ul. Mai mult, ei au reusit performanta de a cheltui mii de lei pentru combustibilul unei masini, care zile la rand a stat parcata in garaj.

- Ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko, susține ca in cei patru ani in care exista Acord de Asociere Republica Moldova-UE, s-au facut multe eforturi pentru indeplinirea angajamentelor, multe reforme, inclusiv in domeniul economic. Dar au fost și neajunsuri. In primul rand,…

- CHIȘINAU, 1 iul — Sputnik. Numarul de locuințe date în folosința a scazut dramatic în ultima perioada, diminuându-se cu un sfert comparativ cu anul trecut. Potrivit Biroului National de Statistica, în ianuarie-martie 2018 au fost date în folosința 1119…

- Inundatie in Capitala dupa o ploaie de numai 30 de minute. Totul s-a intamplat, in aceasta dupa-amiaza dupa ce asupra orasului s-a abatut o ploaie puternica.Din imaginile video putem observa cum strada Uzinelor a fost inundata, iar apa a ajuns la aproximativ 1 metru inaltime.

- Vremea se strica! Noua judete sunt sub avertizare meteo cod portocaliu. In aceste zone va ploua atat de mult, incat, in doar cateva ore, s-ar putea strange cantitatea de precipitatii normala pentru o luna intreaga. Capitala si aproape jumatate de tara vor fi toata ziua sub cod galben…