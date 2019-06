Stiri pe aceeasi tema

- Revista Capital a publicat top 100 femei de succes in anul 2019. Dintre acestea, ne putem bucura de nume fruntase care au radacinile sau afaceri si la Constanta. Pe locul 1 se afla una dintre cele mai puternice femei, care detine un lant de farmacii in toata tara, inclusiv la malul marii. Pe locul al…

- Directia Publica de Asistenta Sociala Oras Ovidiu, cu sediul in orasul Ovidiu, strada Sanatatii nr. 7, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post de natura contractuala temporar vacant: asistent medical PL 3 ani, in cadrul Compartimentului asistenta medicala al Directiei…

- Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu" din Medgidia, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de paznic.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Un accident rutier s a produs duminica seara in localitatea Techirghiol, judetul Constanta. Din primele informatii, o persoana a fost ranita in urma coliziunii dintre doua autoturisme, transmite ISU Constanta.Victima nu este incarcerata si i se acorda primul ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in judetul Constanta, intre localitatile Urluia si Adamclisi.Potrivit SAJ Constanta sunt mai multe victime.Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul. UPDATE. Conform…

- Ca in fiecare an, de 1 Mai statiunea Vama Veche conduce detasat in topul preferintelor turistilor care aleg sa petreaca la malul marii cateva zile de neuitat. Nici anul acesta nu s a schimbat situatia. Deja in statiunea din sudul litoralului au ajuns mai multi turisti pregatiti sa petreaca impreuna…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN2A in zona Aeroportului Mihail Kogalniceanu.Din primele informatii un autobuz si un autoturism ar fi fost implicate, cinci persoane fiind ranite. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte…

- De aproximativ doua saptamani, au fost sesizati atat reprezentantii de la Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, cat si cei de la Garda de Mediu, cu privire la situatia unei poluari in localitatea Vadu, judetul Constanta, care apartine de comuna Corbu. Este afectata o suprafata de cateva hectare, iar ecologizarea…