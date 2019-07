Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca Țara Buzoaielor nu este principala atracție turistica a romanilor, ea se bucura de o promovare vrednica de apreciere din partea fotografilor talentați ai zonei. Marius Stoica, Alexandru Neagoe, Catalin Bobeș, Alexandru Bejan, Felician Oltean, Teodora Ungureanu și Zoltan Bota sunt doar…

- In urma cu cateva minute s-au anunțat rezultatele la examenul național de Bacalaureat, inainte de contestații. Cea mai mare medie din județ, 9,93, ii aparține unei eleve de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului. Pe urmatoarele locuri, in funcție de medie,cu – 9,91; 9,85; 9,85 –…

- Centrul de transfuzie sanguina al județului Covasna a anunțat organizarea unei noi acțiuni de donare de sange, la Intorsura Buzaului. „Doneaza sange, salveaza vieți”- este genericul sub care se va derula acțiunea, aceasta fiind programata in data de 11 iulie, la Spitalul orașenesc din Intorsura Buzaului,…

- Intorsura Buzaului a oferit, de-a lungul timpului, o paleta larga de artiști. Alina Maria Margulescu (36 de ani) este unul dintre acei artiști care, ajunși in capitala, ne fac mandri de reușitele lor, o personalitate care duce numele Intorsurii departe. Au trecut 7 ani de la ultimul interviupe care…

- INTERVIU cu Andrei Stroie-regizorul meleagurilor intorsurene Andrei Stroie (29 de ani), regizor, antreprenor, reprezentant devotat al zonei natale, iși exercita cea mai mare parte a activitații cinematografice in Intorsura Buzaului și imprejurimile județului Covasna. Am stat de vorba cu Andrei care…

- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului, inscris in competiția naționala „RO SMART in Țara lui Andrei ”, are nevoie de voturi pentru a se numara printre caștigatorii a 80 de panouri fotovoltaice. Aflata deja la a 2-a ediție, „RO SMART in Țara lui Andrei ”cauta acele proiecte inovatoare…

- 87 de unitați de invațamant preuniversitar din țara au fost declarate castigatoare ale Competiției Naționale „Scoala Europeana”, ediția a XVI-a. Printre acestea se numara și Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, din Intorsura Buzaului. Caștigatorii au fost premiați in cadrul unei festivitați care a avut…

- Palatul Copiilor și Clubul de șah „Cavalerul ” din Sfantu Gheorghe au organizat ieri un concurs de șah, intitulat „Cupa 1 Iunie”, dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 7 și 14 ani. S-au intrecut 21 de copii, care frecventeaza cursuri de șah la Palatul Copiilor și la un nou club, „Tura de șah”,…