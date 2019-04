Târg cu produse locale, la Livada Produsele din zona comunei Livada din județul Arad au putut fi cumparate, in acest weekend, la o noua ediție – cea de a treia – a targului de produse locale. Cei care au mers la evenimentul organizat la Caminul Cultural din comuna Livada au avut de unde alege: 21 de producatori au adus de la lapte și carne, pana la flori, taieței facuți in casa, miere, prajituri sau placinte tradiționale, inclusiv placinte de post. Primarul comunei Livada, Iosif Bimbo, spune ca vrea sa mai organizeze asemenea evenimente pentru a promova produsele locale. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania funcționarul anului din administrația locala. Edilul a primit premiul, joi seara, in cadrul unei gale desfașurata la București cu ocazia celei de-a opta ediții a Summitului Romanian Business Leaders. Summitul…

- Presedintele Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, Gabriel Oprea, afirma ca pentru europarlamentare obiectivul formatiunii este sa se comporte "onorabil", insa UNPR isi propune sa obtina peste 10% la alegerile locale si parlamentare de anul viitor. Gabriel Oprea a participat sambata…

- Un drum judetean si aproximativ 50 de hectare de terenuri arabile din judetul Arad au fost inundate, in ultimele 24 de ore, din cauza revarsarii Crisului Alb, in zona comunei Dieci, unde apa atinge pe sosea un nivel de pana la 40 de centimetri. In urma topirii rapide a stratului de zapada…

- COORDONATOR…Dupa ce, cu cateva saptamani in urma, anunta ca se va razboi cu conducerea PNL Vaslui, pentru modul in care a fost exclus, Ciprian Tamas, energicul primar de la Suletea, s-a gandit sa treaca cu arme si bagaje in organizatia judeteana ALDE. Aici a primit postul de prim-vicepresedinte al partidului,…

- Conflictul dintre primari si Guvern este fara precedent in Romania. Administratiile locale amenința administrația centrala cu proteste in fața Guvernului daca nu primesc suma pe care o considera corecta din bugetul statului. Gheorghe Falca, primarul municipiului Arad: „Daca puctul nostru de vedere nu…

- LIVADA. Lovitura data in noaptea de luni spre marti in comuna aradeana Livada, aflata la numai cativa kilometri distanta de municipiu. Sediul primariei din localitate a fost spart de persoane neidentificate pana in prezent. Acestea au plecat din primarie un un seif in care se aflau aproximativ 13.000…

- USR Arad a organizat in anul ce a trecut mai multe dezbateri publice avand ca teme subiecte locale de interes. Dezbaterile vor fi reluate incepand de miercuri, 23 ianuarie, cu o tema de actualitate: valul de infracțiuni cauzat de eliberarea a peste 14 mii de persoane din penitenciare. Dezbaterea se…

- Incepand de miercuri, in comuna Ghiroda a fost implementat un nou proiect al actualei administrații. Astfel, impozitele și taxele locale vor putea fi achitate de acum inainte și online. Acesta este insa doar un prim pas in procesul de informatizare a comunei. Primarul comunei, Ionuț Stanușoiu, afirma…