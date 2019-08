Stiri pe aceeasi tema

- Sapte noi produse au fost atestate de catre Ministerul Agriculturii ca fiind traditionale, iar intre acestea se numara muschiulet de porc Ilinca, carnatii de porc a lui Ignat sau salamul Casa Ramniceana.

- La Soveja a fost nunta mare, sambata. Nu una adevarata, ci organizata in cadrul Zilelor Comunei Soveja. In cadrul acestui eveniment, participanții au trait emoțiile unei nunți sovejene autentice, fiind imbracați in straie de sarbatoare, iar pentru cateva ore nici macar ploaia nu a putut știrbi din bucuria,…

- Comuna Dudestii-Vechi va fi gazda unui eveniment pentru tineret: Embargo Hub. Proiectul s-a nascut o data cu cea de-a doua ediție a evenimentului Embargo Fest și a aparut din dorința de a crea evenimente culturale in zona rurala a județului Timiș. Embargo Hub se adreseaza tuturor categoriilor…

- Mii de persoane din Gorj și din afara județului sunt așteptate de vineri și pana duminica sa participe in comuna Polovragi la cel mai mare Targ de produse tradiționale din Oltenia. Este vorba de balciul anual care are loc in stațiunea Polovragi de Sfantul Ilie. Aici au sosit deja meșteri populari care…

- Maraton gastronomic de excepție la Festivalul multicultural din Sibiu. Dupa ce s-au laudat cu costumele tradiționale, sarbii, romii, moldovenii, ucrainienii și turcii s-au intrecut in preparate tradiționale, care mai de care mai gustoase.

- Va asteptam in perioada 1-4 august 2019 la un eveniment deosebit dedicat BERII ARTIZANALE !!! In premiera la Brasov vom organiza primul festival outdoor al berii artizanale, iar pe langa prezentarea acestui produs extrem de apreciat in ultimul timp in Romania, va vom incanta cu zeci de alte preparate…

- O noua ediție a Zilelor Lacului Surduc este pe cale sa inceapa. Mai sunt cateva zile pana cand pe malul și pe suprafața lacului din Timiș se va da startul manifestarilor. Vor fi concerte, concursuri și ridicari cu balonul cu aer cald. Doritorii au transport gratuit la dispoziție! Veți putea sa-i vedeți…

- Județul Dolj are, incepand de azi, trei produse tradiționale atestate. Este vorba de piept oltenesc de Mangalita, carnati trandafiri de Mangalita, burtican de Mangalita, toate cu sintagma Ferma lu’ Ghirta, produse de catre un fermier din Dabuleni. Dorin Vircan este unul dintre cei ...