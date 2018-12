Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe a vorbit despre situația romanilor din Marea Britanie, intr-un interviu acordat BBC. Teodor Meleșcanu a afirmat ca a primit asigurari ca Guvernul de la Londra nu va lua masuri impotriva acestora, dupa ce țara va parasi Uniunea Europeana. Iar motivul a fost precizat chiar…

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui "Brexit greu", Melescanu a declarat: "Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

- Sistemul de imigratie al Regatului Unit post-Brexit nu va impune plafoane numerice, in schimb va da prioritate lucratorilor inalt calificati si va pune capat tratamentului special pentru cetatenii din statele Un...

- Guvernul britanic isi prezinta miercuri "cartea alba" cu privire la sistemul de imigratie pe care intentioneaza sa-l aplice dupa Brexit, cu 100 de zile inainte de "divortul" de Uniunea Europeana care continua sa starneasca preocupare, inclusiv in mediul economic, relateaza AFP si Reuters preluate…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut, la 28 noiembrie 2018, o intrevedere cu delegatiile Comisiilor de politica externa din Senatul Republicii Polone si Marea Adunare Nationala a Republicii Turcia, care au participat la Bucuresti la reuniunea trilaterala a Comisiilor pentru politica…