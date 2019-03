Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, a declarat vineri, dupa ce presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu i-a cerut sa predea locul din fruntea ICCJ, ca exista o coada mare in ceea ce priveste...

- Șefa instanței supreme, Cristina Tarcea, a declarat, vineri, in contextul in care Calin Popescu Tariceanu i-a cerut sa plece de la conducerea ICCJ, ca exista o coada mare la care sunt aliniate persoane care sa-și dea demisia și, atunci cand ii va veni randul, aceasta va renunța la funcție.Citește…

- Cristina Tarcea reacționeaza dupa ce președintele Senatului a afirmat ca ar trebui sa lase locul din fruntea ICCJ "cuiva care traiește și gandește ca in secolul 21"."Nu am timp sa comentez datul cu parerea din partea unor persoane care au atat de mult de citit și studiat ca sa ințeleaga ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Forumul „Drepturile Omului si o Lume fara Tutun”:, ca tot mai multi romani inteleg de ce este absolut necesar sa adopte un stil de viata sanatos si sa fie permanent informati cu privire la efectele pe care obiceiurile nocive, cum este fumatul, le au asupra…

- Doua persoane au ajuns vineri dimineata la spital in urma unui accident petrecut la Hitias. Accidentul s-a petrecut pe DJ 572 la intersectia drumurilor Topolovat- Buzias cu Hitias –Sarbova. Politistii au anuntat ca din primele cercetari a rezultat faptul ca unul dintre soferi nu a acordat prioritate…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce soferul unui autoturism nu a acordat prioritate unui troleibuz, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti. Circulatia troleibuzelor in zona a fost blocata mai bine de douazeci de minute.

- Sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, a catalogat ca fiind o lipsa de cooperare loiala si de sinceritate in legatura cu modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii un aviz pentru OUG nr. 7, sustinand ca aceasta ordonanta nu are efecte catastrofale…

- Sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, a catalogat ca fiind o lipsa de cooperare loiala si de sinceritate in legatura cu modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii un aviz pentru OUG nr. 7, sustinand ca aceasta ordonanta nu are efecte catastrofale…