Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie se afla intr-o "situatie inedita" - si anume de a explica de ce a aplicat legea "in litera si spiritul ei", a declarat miercuri sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, la dezbaterile de la CCR privind sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei au inceput dezbaterile, miercuri dimineata, in sedinta publica, privind sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completurilor…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei au inceput dezbaterile, miercuri dimineata, in sedinta publica, privind sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completurilor…

- Instanța Suprema și-a stabilit propriile reguli, inca din 2014, in ceea ce privește completele de 5 judecatori și refuza intenționat sa aplice modificarile legale, se arata in sesizarea depusa de premierul Viorica Dancila la CCR, document obținut de MEDIAFAX.Pe 2 octombrie, premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a sesizat CCR, in data de 2 octombrie, in legatura cu existenta unui conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu privire la formarea completelor de cinci judecatori de la instanta suprema. Ulterior, CCR a stabilit ca pana in data de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei judeca pe 7 noiembrie sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completelor de cinci judecatori, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va dezbate, pe 7 noiembrie, seizarea facuta de premierul Viorica Dancila in legatura cu un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) referitor la formarea completelor de cinci judecatori de la instanta suprema.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, referindu-se la sesizarea Curtii Constitutionale pe tema constituirii completurilor de cinci judecatori, ca premierul Viorica Dancila nici nu stie ce a semnat, ea fiind "bagata in toata povestea asta" de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu.…