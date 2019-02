Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatoarea Cristina Tarcea, i-a urat succes fostei sefe a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi, care a obtinut cele mai multe voturi in Comisia LIBE a Parlamentului European, dupa audierile pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European.



"Intotdeauna m-am bucurat de succesul oricarui roman. Din pacate, sunt atat de multi romani absolut anonimi care isi fac treaba si sunt respectati si bine cotati in exterior, dar nimeni nu vorbeste in interior de ei. Asa ca nu pot decat sa ii urez succes in continuare",…