Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Instantei supreme, Cristina Tarcea, a sustinut miercuri, in cadrul dezbaterilor de la Curtea Constitutionala, ca specializarea judecatorilor in fapte de coruptie ar incalca principiul repartizarii aleatorii a dosarelor si "ar fi absurd" ca un magistrat sa nu poata judeca o cauza pentru…

- Cererea a fost depusa in 22 martie de catre Florin Iordache, caruia Liviu Dragnea, aflat in concediu cu probleme medicale, i-a delegat atributiile. Sesizarea vizeaza lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Florin Iordache reclama…

- Curtea Constitutionala este asteptata, luni, sa dea o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema specializate in cazuri de coruptie. Decizia ar putea avea efecte și asupra procesului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, marti, pentru 20 mai, discutarea sesizarii PNL privind prevederile din Regulamentul Camerei Deputatilor referitoare la delegarea atributiilor presedintelui acestui for catre vicepresedinti, au precizat oficiali ai CCR, potrivit Agerpres. PNL a atacat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, pentru 20 mai, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 aprilie, Curtea a…

- El a fost intrebat de un jurnalist ce efecte ar putea avea in privinta dosarului sau (privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman n.red.) o decizie care ar putea fi pronuntata vineri in acest sens de catre CCR. ''Bineinteles ca discutia nu se poarta daca ICCJ a actionat legal sau nu,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a gresit cand a refuzat sa constituie completuri specializate pentru dosarele de coruptie si a persistat in aceasta greseala, a afirmat miercuri vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, in fata plenului Curtii Constitutionale a Romaniei care discuta…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie. Pe 25 martie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat ca a sesizat…