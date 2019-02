Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Un complet de cinci judecatori de la Instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni excluderea mai multor probe din dosarul in care Elena Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor, alaturi de jurnalistul Dan Andronic, acuzat de marturie mincinoasa. Potrivit deciziei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noaptea, eliberarea mai multor persoane in dosare in care avocatii condamnatilor au contestat alcatuirea completurilor de cinci judecatori, In urma hotararii sunt pusi in libertate Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan ...

- Completurile de 3 judecatori pe anul 2018 de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost constituite in urma unei hotarari a Colegiului de conducere din 12 decembrie 2017, in acest caz fiind aplicabile dispozitiile Legii 304/2004, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Instanta suprema.…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat joi ca bilele folosite pentru tragerea la sorti a noilor completuri de cinci judecatori au avut o "epopee frumoasa", fiind cumparate din Franta de la o firma gasita pe Internet si "ratacite" pe un aeroport din Germania. Pe…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie are programat, luni, un nou termen de judecata in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, anunța Agerpres.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie are programat, luni, un nou termen de judecata in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Cel mai probabil, procesul se va amana, avand in vedere…

- Completurile de 5 judecatori de la instanța suprema care vor intra in ședințele de judecata programate in decembrie vor amana toate cauzele pentru luna ianuarie, a anunțat Inalta Curte de Casație și Justiție. Decizia a fost luata in condițiile in care Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea instanței…