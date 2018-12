Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de Opozitie au depus, vineri, motiunea de cenzura la Parlament, documentul fiind semnat de 163 de parlamentari. Dupa acest demers, urmeaza convocarea Birourile permanente reunite, pentru a putea stabili procedura cu privire la motiunea depusa de PNL, USR si PMP.

- Dupa ce i-a fost pus la dispozitie de catre primarie stadionul nou, de aproape 60 de milioane de euro, U Craiova va beneficia si de o baza de pregatire ultramoderna, dupa ce cantonamentul din Lunca Jiului sau, conform denumirii

- “Mowgli: Legenda junglei” va fi o ecranizare Disney cu buget mare al carții “Jungle Book”. Insa materialul sursa al lui Rudyard Kipling l-a inspirat pe regizorul Andy Serkis sa faca un film interesant și complementar, care merita vazut. Serkis – renumit pentru munca sa in trilogiile “Stapanul Inelelor”…

- Mancurtul este o creatura din romanul Chinghiz Aitmatov «Буранный полустанок», aflata în captivitate, care printr-o procedura barbara era transformata în sclav fara suflet, complet subordonata stapânului sau și care nu își amintește nimic din viața sa anterioara.…

- In timpul motiunii simple, deputatul USR Cosette Chichirau a afisat in plen mesajul "tudorel rusinea Iasului". "Tudorel este astazi in plen pentru a raspunde motiunii simple impotriva lui. El este o rusine pentru Iasi, o rusine pentru Universitatea Cuza din Iasi si o rusine pentru Romania. Ii transmit…

- Soprana Virginia Zeani a fost sarbatorita duminica, la implinirea varstei de 93 de ani, la Casa Artelor "Dinu Lipatti" din Bucuresti. Evenimentul a debutat cu expozitia in aer liber "Povestea unei legende", iar la Salonul de muzica a avut loc auditia CD-urilor "Virginia Zeani, L'assoluta".…

- Ziua internationala a animalelor (World Animal Day) este sarbatorita in fiecare an la 4 octombrie. Rostul ei este de a promova drepturile si bunastarea tuturor animalelor, fie ele cu stapan sau fara, salbatice sau domestice. Initiativa de a infiinta aceasta zi i-a apartinut scriitorului si publicistului…