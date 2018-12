Stiri pe aceeasi tema

- Micii hocheisti ai clubului Dunarea Galati au avut parte de o surpriza de proportii, chiar in timp ce se antrenau! Mos Craciun a lasat sania la usa, si-a pus patinele in picioare si le-a impartit daruri copiilor bucurosi din cale-afara de vizita timpurie a batranului din Laponia.

- O vacanta in satul lui Mos Craciun, adica in Laponia, este o destinatie excelenta de sarbatori. Agentiile de la noi au scos in vanzare pachete turistice inca din primavara, iar oferta nu a ramas fara cerere, chiar daca pretul unui sejur porneste de la 1.

- Incalzirea globala lasa tinutul lui Mos Craciun fara zapada. In mod normal, in provincia finlandeza Laponia incepe sa ninga in octombrie.In aceasta perioada, stratul de zapada ar trebui sa aiba cel putin 30 de centimetri.

- In aceasta perioada, stratul de zapada ar trebui sa aiba cel putin 30 de centimetri, scrie digi24.ro. Insa, in localitatea cunoscuta turistilor drept satul lui Mos Craciun nu a nins inca. Citeste si Primaria Capitalei a montat bradul de Craciun in Piata Constitutiei. Cand se deschide Targul…

- Un studiu recent efectuat de YU Shuang, XIA Jiangjiang si YAN Zhongwei de la Academia Chineza de Stiinte, impreuna cu alti cercetatori chinezi si britanici, a sintetizat 4363 de raspunsuri ale unui studiu global din 2016, cea mai ampla analiza...

- Sezonul sarbatorilor se apropie in Laponia (Finlanda), iar Mos Craciun este in toiul pregatirilor: s-a vaccinat antigripal si a demarat o campanie pentru recrutarea elfilor care il vor ajuta in misiunea sa din aceasta iarna, relateaza AFP. In orasul Rovaniemi, situat la Cercul polar arctic, Mos Craciun…

- Incalzirea globala a crescut de patru ori numarul dezastrelor climatice fata de anii '70, au declarat vineri responsabili din domeniul umanitar, citati de AFP, avertizand totodata cu privire la riscul de foamete si de exod. "In anii '70 ne-am confruntat in fiecare an cu 80-100 de socuri si pericole…

- Reteaua European Data Journalism (EDJNet) a ajuns la concluzia ca temperatura a crescut in toate capitalele europene in secolul 21 din cauza incalzirii globale si ca acest lucru are consecinte serioase asupra s