Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 37 de ani a murit, duminica dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe DN 7, in comuna Budești, județul Valcea, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal.Potrivit ISU Valcea, in urma accidentului, ambii șoferi au ramas blocați in mașini, conform Mediafax. „Pe…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident pe Calea Aradului din Timișoara, noaptea trecuta. In urma impactului trei oameni au fost raniți. Conform polițiștilor, un șofer de 31 de ani nu s-a asigurat in momentul in care a schimbat direcția de mers, a intrat intr-o alta mașina, pe care a proiectat-o…

- Accident rutier, noaptea trecuta, in judetul Timis, pe centura ocolitoare a The post Accident grav in judetul Timis. Oameni raniti, masini facute praf appeared first on Renasterea banateana .

- Patru persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce o macara de constructii s-a prabusit, in centrul Seattle, peste sase masini, a anuntat comandantul pompierilor din oras, relateaza The Associated Press.

- Patru persoane, intre care un bebeluș, au fost ranite, duminica, in urma impactului frontal dintre doua mașini, pe Calea Someșeni, din Cluj-Napoca, conform Mediafax.Citește și: Acuzații EXPLOZIVE: 'Basescu și Udrea i-au inscenat lui Dragnea dosarul Referendumului, dar acum il roaga sa ii scape…

- Trei masini s-au lovit, in prima parte a zilei de marti, intr-o intersectie din Botosani. Salvatorii au fost chemati pentru a prelua victimele si a le acorda ajutor medical de specialitate. Sase oameni se aflat in autoturismele implicate in accidentul rutier. Din cate au anuntat, ulterior interventiei,…

- Imagini accident cumplit: Doi oameni au murit, iar alti cinci sunt raniti dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal .video+foto Doua persoane au murit si alte cinci au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe o strada din Baile Govora, judetul Valcea. Toti cei cinci raniti au fost transportati…

- Trei oameni care stateau la semafor in zona podului Garibaldi din Cluj-Napoca au fost victimele unui accident terifiant, dupa ce o șoferița nu a respectat culoarea roșie a semaforului, rezultand un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!