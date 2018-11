Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins fara drept de apel formatia Lituaniei, cu scorul de 3-0 (1-0), sambata seara, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, cu portile inchise.

- Romania a defilat pe teren propriu, la Ploiesti, in partida contra Lituaniei, codasa grupei noastre din Liga Natiunilor. Elevii lui Cosmin Contra au controlat meciul din primul si pana in ultimul minut si au castigat cu 3-0 gratie reusitelor lui Puscas, Keseru si Stanciu....

- Romania va disputa, sambata, de la ora 21:45, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in direct la Pro TV, al cincilea sau meci din Liga Natiunilor. Adversar e Lituania, iar partida se joaca fara spectatori.

- Nationala Romaniei va disputa ultimele doua partide din grupa de Liga Natiunilor, cu Lituania, sambara, de la ora 21.45, la Ploiesti, si cu Muntenegru, marti, de la ora 21.45, la Podgorica. In acest context, selectionerul Cosmin Contra a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca balticii au demonstrat…

- Arbitrul italian Marco Guida va conduce la centru meciul Romania vs Lituania, contand pentru Grupa a IV a Diviziei C din Liga Națiunilor la fotbal. Disputa va avea loc sambata, 17 noiembrie, la Ploiești.

- Naționala de fotbal a Romaniei se afla de aseara la Vilnius, in capitala Lituaniei, unde maine, de la ora 21:45, disputa al treilea sau joc din grupa a IV-a, Seria C, a Ligii Națiunilor. Tricolorii au fost intampinați de o vreme rece și de un vant specific țarilor Baltice. De la ora 19, jucatorii conduși…

- Selectionerul echipei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a opinat ca meciul cu Lituania, programat pe 11 octombrie la Vilnius, in Liga Natiunilor, este foarte important si o victorie ar permite tricolorilor sa-si dispute cu Serbia, in meciul de pe 14 octombrie, de la Bucuresti, primul loc in Grupa…