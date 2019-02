Stiri pe aceeasi tema

- Telefoanele inteligente castiga popularitate la nivel mondial, iar o analiza publicata marti de o organizatie americana si citata de agentia DPA dezvaluie tarile care au inregistrat cea mai rapida crestere a numarului de utilizatori.

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, din Aiud, ca persoana banuita de furtul unui telefon mobil, in valoare de 300 de lei, de la clientul unui local public din oras. Se pare ca, in seara zilei de 12 decembrie, barbatul ar fi profitat de faptul ca […]…

- Ministerul de Externe se implica in scandalul masinilor cu numere romanesti din Italia. Statul roman ia masuri, dupa ce mai multi soferi au fost amendati cu sume uriase sau chiar au ramas fara...

- Telefoanele fixe de tip DECT 6.0 fara marcaj CE provin in cea mai mare parte din Statele Unite ale Americii, Canada sau state din Asia și sunt destinate utilizarii in aceste țari. Telefoanele fixe fara fir de tip DECT 6.0 funcționeaza in benzi de frecvențe care in Romania sunt destinate altor servicii,…

- Scene uimitoare surprinse deasupra Kremlinului, in Moscova. Locuitorii capitalei Rusiei au privit spre cer in momentul in care au auzit zgomotul unor elicoptere. Ce a urmat i-a facut sa scoata telefoanele din buzunare și sa filmeze momentul.

- Produsele comandate cel mai rapid, vineri dimineața, imediat dupa startul campaniei de reduceri de Black Friday: • Consola Microsoft Xbox One Slim 1TB, 500 de bucați in 39 de secunde. Oferta AICI ! • Telefon mobil Apple iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey, 500 de bucați in 43 de secunde Oferta AICI !…

- S au facut perchezitii in celula fostului ministru al Turismului, in urma carora a fost gasit un telefon mobil, scrie Romania TV.Elena Udrea si Alina Bica s au trezit, ziele trecute cu autoritatile in celula, unde s au facut perchezitii. In urma verificarilor, a fost gasit un telefon mobil, insa, din…

- Percheziții in celula Elenei Udrea din Costa Rica! Agenții au gasit in celula acesteia un telefon mobil, insa, din primele informații, se pare ca nu aparține fostului ministru, potrivit Antena3.Mai mult, potrivit sursei citate, Elena Udrea ar fi vizitata frecvent de persoane de la FBI, care…