- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre 2008 si 2013,…

- Procurorii cer cinci ani de inchisoare si o amenda de patru milioane de euro, pentru fostul jucator al echipei Real Madrid Xabi Alonso, acuzat ca ar fi pagubit fiscul spaniol cu doua milioane de euro, informeaza marca.com.

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- O noua inregistrare scandaloasa din sediul DNA a fost facuta publica seara trecuta. De aceasta data este vorba de o filmare in care fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, Ana Maria Patru, plange in timp ce semneaza o declaratie ce i-ar fi fost redactata de procurori. In respectiva declaratie…

- Compania care a produs filmul, Red Granite Pictures, cofondata de fiul vitreg al prim-ministrului Malaeziei, a anuntat in septembrie ca a ajuns la un acord cu guvernul american, dar fara sa dezvaluie suma. Potrivit unor documente depuse la un tribunal din California, miercuri, compania a stabilit acorduri…

- Gigantul japonez Toyota va investi 2,8 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unui soft de conducere autonoma, acesta fiind ultimul anunț dintr-un lung șir. Constructorii auto se afla intr-o batalie din ce in ce mai frenetica intr-un sector lovit din greu de patrunderea giganților IT, scrie Reuters .…

- Parchetul sud-coreean a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia si a dezvaluit legaturi 'nesanatoase' intre lumea politica si marile concerne economice, transmit AFP…

- Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Timisoara in cel de-al treilea dosar de coruptie. Ea este acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si fals…

- Fostul premier, Victor Ponta, impreuna cu Dan Șova risca ani grei de inchisoare, dupa decizia data de procurorii DNA. Aceștia cer pedepse cu executare pentru cei doi in dosarul Turceni-Rovinari.

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap. Park, in varsta de 66 de ani, a fost inculpata…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Mai multe documente au fost ridicate miercuri de catre procurorii DNA de la sediul Facultatii de Textile Iasi, ancheta vizand comiterea unor infractiuni de coruptie, in perioada 2016-2017. Procurorii DNA Iasi au descins miercuri la Facultatea de Textile din cadrul Universitatii Gheorghe Asachi si au…

- Fujimori, in varsta de 79 de ani, sef al statului din 1990 pana in 2000, executa o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii si coruptie, dar a fost gratiat in decembrie anul trecut de actualul presedinte, Pedro Pablo Kuczynski.Procuratura a cerut ca fostul presedinte…

- O fosta casa a actorului Cary Grant, localizata in Santa Monica, unde compozitorul Irving Berlin isi petrecea vacantele si il invita pe George Gershwin pentru a sustine concerte, va fi scoasa la vanzare pentru 12 milioane de dolari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Un sef din PSD da startul RAZBOIULUI…

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP, conform News.ro . Choi Soon-sil, in varsta de 61 de ani, este fiica unui misterios lider religios.…

- Irakul are nevoie de 88.2 miliarde de dolari pentru a se reconstrui. Irak are nevoie de 88 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui, dupa mai mulți ani de razboi impotriva Statului Islamic, a spus Ministrul Planifircarii Salman al-Jumaili, luni, la o conferința internaționala

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie DNA ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:MAZILU LUMINITA ndash; CECILIA, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor…

- Mai multe publicatii din Coreea de Sud, Marea Britanie si Statele Unite citeaza surse anonime care vorbesc despre faptul ca Samsung va creste pretul de vanzare a primelor flagship-uri pe care le va lansa anul acesta. Astfel, Galaxy S9 ar putea costa pana la 925 de dolari in Coreea de Sud. Spre comparatie,…

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.…

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Un roman a fost gasit vinovat de jurații din Badajoz, Spania, in cazul uciderii fostei lui iubite. Procurorii vor ca barbatul din Romania sa primeasca o pedeapsa de pana la douazeci de ani inchisoare.

- Ieri, 29 ianuarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni si 20…

- Social-democratul Eugen Teodorovici, presedinte al comisiei de buget-finante din Senat, a fost propus pentru a fi noul ministru de Finante, in Guvernul Dancila, luandu-i locul lui Ionut Misa. In cazul in care va fi acceptat, el va avea pe masa mai multe proiecte asupra carora s-a aratat a fi impotriva.

- Procuratura sud-coreeana a efectuat luni perchezitii la domiciliul si biroul fratelui fostului presedinte Lee Myung-Bak, in cadrul unei anchete asupra unor posibile sume de bani primite de fostul sef al statului, relateaza AFP. Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare…

- Toshiba vinde Westinghouse, divizia americana care produce reactoare nucleare, scrie Reuters . Aceasta a fost cat pe-aci sa ingenuncheze grupul japonez din cauza costurilor imense la o serie de reactoare din SUA aflate in construcție. Westinghouse a intrat in insolvența anul trecut și a produs o gaura…

- Roberta Anastase a fost surprinsa la Direcția Naționala Anticorupție. Fosta președinta a Camerei Deputaților din timpul lui Boc și Traian Basescu a ajuns la DNA. Nu sunt dosare pe numele ei, cel puțin procurorii nu au comunicat nimic despre acest aspect.

- Concernul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. a anuntat marti ca poarta negocieri cu partea romana pentru vanzarea santierului naval Mangalia, informeaza agentia Yonhap, preluata de Agerpres. Compania 2 Mai S.A. Mangalia deţinută de statul român a informat, la…

- Un avocat din Donduseni a fost retinut, duminica seara, dupa ce a fost prins în flagrant de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA în timp ce primea 2500 de euro de la un cetatean. Potrivit denuntatorului, aceasta era o parte din cele 5000 de euro estorcate de avocat pentru musamalizarea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpaților: DAN ROMULUS SERBAN, la data faptelor presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), sub aspectul savarsirii…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi Sorin Bocancea a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, in timp ce alti trei profesori au primit pedepse depana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Decizia nu este definitiva,…

- Anul 2017 s-a incheiat, ceea ce i-a adus lui Warren Buffett o victorie categorica intr-un pariu pe care l-a facut in urma cu un deceniu, potrivit Business Insider. Presedintele Berkshire Hathaway, a pariat un milion de dolari in 2007, pe ideea ca indexul bursier S&P 500 va depasi o selectie…

- Luxturna, un medicament impotriva degenerarii ereditare a retinei care poate evolua spre orbire totala, va fi vandut la pretul de 850.000 de dolari in Statele Unite, ceea ce il face unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume, informeaza AFP. Potrivit producatorului sau, compania de…

- Procurorii intentioneaza sa aduca acuzatii impotriva mogulului Harvey Weinstein, dupa ce politia din Beverly Hills a inmanat doua anchete catre biroul procuraturii din Los Angeles, scrie The...

- Procurorii au descoperit asupra medicului Mihai Lucan, in seara in care a fost audiat la sediul DIICOT, un jurnal in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuia sa faca pentru a-l proteja un sistem relationalformat din procurori, judecatori si angajati SRI, dar si detalii din viata procurorului…

- Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat cauza penala de invinuire a politistului instantei de judecata, care este acuzat de corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.