- Canicula din Australia continua, fiind asteptate temperaturi de pana la 49 de grade Celsius in statul Australia de Vest. Autoritatile au emis avertizari pentru pericole de incendii si privind calitatea aerului, scrie The Guardian.

- Joi dimineata, biroul de meteorologie a emis o prognoza de 49 de grade Celsius pentru orasele Marble Bar si Pannawonica din regiunea Pilbara, cu doar doua grade mai putin fata de recordul de 50,7 grade Celsius inregistrat la aeroportul Oodnadatta din Australia de Sud in 1960. Termometrele indicau deja…

- Astazi, cerul va fi variabil in toata țara. La Briceni și Soroca maxima va fi de opt grade Celsius, iar la Balți de noua grade. La Orhei se așteapta zece grade, iar la Tiraspol cu un grad mai mult. La Leova se vor inregistra 12 grade, iar la Comrat și Cahul 13 grade.

- Meteorologii anunta, pentru acest weekend, o vreme calda si temperaturi cu sase grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din tara, maxima ajungand pana la 20 de grade Celsius. In Bucuresti se vor inregistra valori de pana la 17 grade Celsius.

- Deși inca nu iși face simțita prezența, iarna care bate la ușa va fi una grea. Sunt așteptate episoade de viscol și ger, și temperaturi de minus -20, – 30 de grade alaturi de ninsori puternice. Vremea se raceste la finalul lunii noiembrie. Meteorologii anunța ca iarna care bate la usa va fi capricioasa,…

- In noptile senine, frigul este adesea patrunzator, iar bruma si inghetul la sol sunt fenomene des intalnite. Masele de aer umed si cele reci continentale ce se deplaseaza dinspre Campia Rusa se intalnesc adesea deasupra tarii noastre astfel ca vremea se mentine inchisa si umeda zile de-a randul, scrie…

- Vremea va fi calda in acest final de saptamana, cu temperaturi in creștere in toate zonele țarii. Maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius sambata in Banat și Crișana, și pana la 25 de grade Celsius, duminica și luni – aceste temperaturi fiind neobișnuite pentru luna octombrie.

- Astazi, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab din Vest. La Briceni și Soroca se anunta ploi slabe si vor fi 18 grade Celsius, iar la Balți și Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol si Leova maxima va fi de 22 de grade. La Comrat si Cahul termometrele vor arata 23 de grade.