Stiri pe aceeasi tema

- In contextul Zilei Internationale a Fericirii, sarbatorita pe 20 martie, Meik Wiking, CEO al Institutului de Cercetare pentru Fericire, alaturi de alti experti, au conceput un mic program prin care fiecare persoana isi poate creste nivelul de fericire, urmand cativa pasi simpli.

- Sapte din 10 angajati sunt mai fericiti la munca decat acasa, arata cel mai recent studiu facut de Reveal Marketing Research cu ocazia Zilei Internationale a Fericirii. In acelasi timp, sase din 10 romani se declara cu adevarat fericit, noteaza acelasi studiu.

- Moldovenii sunt mai fericiți decat ucrainenii, insa mai putin fata de romani si rusi. Asta reiese din topul celor mai fericite țari din lume, realizat de experții de la Columbia University, sub egida Natiunilor Unite. Țara noastra s-a clasat pe locul 67 din 156 de state.

- 70% dintre romani se declara fericiti la locul de munca si doar 57% dintre respondenti au precizat ca sunt fericiti acasa. In acelasi timp, 6 din 10 din romani se declara cu adevarat fericiti, arata un studiu publicat marti de Reveal Marketing Research cu ocazia Zilei Internationale a Fericirii.

- Data de 20 martie a fost declarata in 2012 de catre ONU drept Ziua Internaționala a Fericirii, o zi in care in toate statele membre se organizeaza manifestații care sa marcheze bucuria generala și parțile bune ale vieții noastre. Ziua Internaționala a Fericirii este sarbatorita la nivel mondial in fiecare…

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume, arata un clasament anual, publicat miercuri, in care Burundi ocupa pozitia inferioara, iar americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut, relateaza Reuters.

- Asa cum anticipasem, dupa ce a luat un mic elan initial, miscarea prin care administratii locale din Republica Moldova adopta decizii simbolice de unire cu tara noastra s-a sufocat la prima mare incercare: Chisinaul. Depusa de alesii locali ai Partidului Liberal, pentru a fi dezbatuta in Consiliul Municipal,…

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.

- Cea mai veche companie producatoare de blugi, Levi's, va inlocui o parte dintre angajati cu roboti, scrie digi24.ro.Este vorba de dispozitive echipate cu lasere, care vor fi folosite pentru a obtine aspectul uzat al blugilor, tot mai popular printre clienti.

- Doua persoane au murit luni in Ecuador dupa ce au cazut din trenul de aterizare al unui avion care a decolat la primele ore ale diminetii de pe aeroportul Jose Joaquin de Olmedo, al orasului balnear Guayaquil, informeaza agentia de stiri EFE. Este ceea ce au informat surse ale politei, dupa…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza...

- Coruptia ramane un fenomen atotprezent in tarile post-sovietice si in cele din Balcani, arata ultimul raport al organizatiei internationale Transparency International privind coruptia in lume.

- Doua mii de oameni au ieșit in Piața Victoriei, joi seara, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, la capatul unui lung monolog, a anunțat propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kodruța Kovesi. Sute de cetațeni au ieșit in strada, protestand fața ”punerea politica in practica a unui ordin”,și…

- ”Aproape 3.000 de persoane au fost contabilizate (…) in spatiul public parizian”, a declarat primarul adjunct Bruno Julliard intr-o conferinta de presa, mentionand insa ca aceasta cifra este, ”probabil, mult sub cea reala”. Aceasta prima numarare a persoanelor…

- In realitate, actorul se simte foarte bine. Franck Stallone, fratele lui Sylvester Stallone, a reacționat vehement vazand rumoarea de pe rețelele de socializare: "Ce fel de minte cruda și bolnava sa ai incat sa te gandești sa postezi astfel de lucruri? Oameni de felul acesta sunt tulburați mintal…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut joi seara, la Antena 3, ca vrea sa aiba o abordare transparenta cu liderii europeni si ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca "si-a parat propria tara" in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie…

- 2000 de oameni au fost evacuați dintr-un orașel din sud-vestul Poloniei dupa ce au fost descoperite mine neexplodate din al doilea razboi mondial. Dispozitivele au fost gasite in timpul lucrarilor de reparații la un pod.

- De cativa ani, Danemarca apare in clasamente drept cea mai fericita tara din lume. Iar cu fiecare an ce trece, cate un studiu reconfirma pozitia acestei tari. Lucrurile sunt asa de circa 10 ani. Dovada este si un citat din The New York Times, din 2009, dat ca exemplu de cercetatorul Meik Wiking in cartea…

- Accidentul a avut loc in aceasta seara pe DJ 692, intre localitațile Variaș și Gelu. Un șofer beat nu a pastrat banda de mers și a intrat intr-un autocar care circula din sens opus. Impactul a fost unul extrem de puternic, mașina ajungand in campul de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns de…

- O persoana a murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau a lovit in noaptea de vineri spre sambata o teava de gaz in localitatea Ciumbrud din judetul Alba, in urma avariei fiind necesara intreruperea alimentarii cu gaz in patru localitati in care traiesc aproape 2.000 de oameni.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Aproximativ 300 de artiști- cantareți, scriitori, actori, fotografi etc- au cerut printr-o petiție modificarea Codului Fiscal și au marturisit ca nu au de gand sa depuna declarația 600, asumandu-și toate riscurile financiare. „Subsemnatii – artisti si lucratori culturali cu activitate independenta…

- Marea Britanie nu va ramane in Uniunea Vamala europeana dupa despartirea de UE, a subliniat luni Downing Street, relateaza The Associated Press. Dupa un weekend de declaratii contradictorii ale unor oficiali guvernamentali, o sursa de la biroul premierului conservator Theresa May a declarat ca de obicei,…

- Oana Radu a fost provocata sa spuna lucruri neștiute despre ea, iar cu unul dintre ele chiar a reușit sa-i șocheze pe oameni. chiar daca acum este o artista indragita de foarte mulți oameni, in copilarie, artista a fost corigenta la muzica.

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press. Autoritatile au precizat ca elicopterul de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din…

- Analistul politic Cozmin Gusa crede ca liderul PSD Liviu Dragnea, în ciuda dezmintilor pe care le-a facut într-o emsiune TV, este "consiliat" de generalul Florian Coldea si, cel mai probabil, de Serviciul de Informatíi Externe.

- Patru oameni au murit dupa ce un individ a deschis focul asupra lor, duminica, intr-o spalatorie auto din statul american Pennsylvania, iar o alta persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, a anuntat Politia locala, relateaza The Associated Press.

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Pompierii botoșaneni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea Noua din municipiul Botoșani.

- Gheața formata in urma ninsorilor de saptamana trecuta a transformat trotuarele din Capitala intr-un adevarat patinoar. In timp ce autoritațile cauta soluții, numarul pacientilor cu traumatisme este in continua crestere

- Manifestatia inceputa in jurul orei 18,00, in Piata Universitatii a adunat aproximativ 50.000 de persoane. Ulterior, protestatarii s-au deplasat in mars catre Palatul Parlamentului, unde s-a consumat si punctul culminant al protestului, cand zeci de mii de oameni si-au aprins luminile de la telefoane,…

- Europenii din nordul continentului sunt cei mai fericiti, releva un sondaj realizat recent de Uniunea Europeana. In lunile septembrie si octombrie 2017, cetatenii UE au fost intervievati si au raspuns unor intrebari despre familia, locul de munca si despre locuinta lor.

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan anunta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va participa la protestul de sambata seara din Bucuresti: "Locul politicienilor cinstiti este alaturi de oameni." Siegfried Muresan adauga ca "Protestele de maine sunt impotriva modificarilor legilor justitiei…

- Aproximativ 50 de persoane au marsaluit vineri, 18 ianuarie, pe strazile municipiului Ramnicu Valcea in semn de protest pentru intentia de desfiintare a Liceului Tehnologic Henri Coanda, fost Mecanic 2.

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan."Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Doua mari companii de pe piata gazelor lichefiate din Republica Moldova au fost cumparate, acum trei luni, de persoane afiliate conducerii Partidului Socialistilor, se arata intr-o investigație realizata de RISE Moldova.

- Ieri a avut loc o consultare a Biroului Permanent Judetean al PSD Constanta, in care toti cei 19 membri ai fost de acord cu faptul ca e necesar ca din Guvern sa faca parte cei mai pregatiti oameni pe care ii are partidul. Imi doresc ca de aceasta data organizatiile locale sa fie mai implicate, pentru…

- Trebuie sa depuna formularul persoanele fizice cu activitați independente care estimeaza ca vor caștiga in 2018 peste 1.900 de lei pe luna, dar și de catre cei care vor caștiga sub acest nivel. In toata aceasta nebunie, in care sute de mii de oameni trebuie sa ajunga la administrațiile fiscale,…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 24 de ani, din Florești, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.Conform IPJ…

- Beijingul investește sume imense de bani in tehnologia de recunoaștere a fețelor și vrea sa introduca camere de supraveghere omniprezente. Imaginile video vor fi combinate cu bazele de date, iar realitatea... va bate filmul!

- Cercetatorii au descoperit ramasitele unei fete de doar sase saptamani, a carui ADN a scos la iveala nu numai originile sale bastinase, dar o cu totul noua populatie de oameni uitati timp de cel putin un mileniu.

- Au urcat pe bicilete și au imparțit daruri familiilor cu multi copii, dar si celor nu se pot bucura pe deplin de sarbatori. Membrii Clubului Cicliștilor din Moldova au adus spiritul Craciunului in casele mai multor oameni din Capitala.

- Un OZN a fost "filmat" in Targoviste. Clipul a fost postat pe internet astazi si deja are mii de vizualizari. In imagini apare si un extraterestru. "S-a intamplat acum cateva minute, in apropiere de Municipiului Targoviste!!! Aceasta nu este vreo gluma, vreo facatura, vreun trucaj! Oameni buni, inca…

- De Revelion, locuitorii orasului Orhei au avut parte de un show grandios. La invitatia primarului Ilan Sor, in piata Vasile Lupu din centrul localitatii, in premiera pentru Moldova, au incins atmosfera legendarele formatii Ace of Base, Dschinghis Khan (Ginghis Han) și Arabesque.

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…