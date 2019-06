Ţara unde oamenii au încercat să DEA FOC ambasadei americane Circa 10.000 de manifestanti, in special medici, profesori si studenti, au cerut renuntarea la doua decrete guvernamentale care prevad, potrivit lor, o privatizare a serviciilor de sanatate si educatie. Politia a facut uz de gaze lacrimogene. La ambasada, pompierii au venit rapid pentru a stinge incendiul, care a distrus poarta fara a avaria cladirea. Dupa incident, misiunea diplomatica a publicat un comunicat in care le cere "tuturor hondurienilor sa se abtina de la acte de violenta". Potrivit politiei, un barbat in varsta de 23 de ani a fost arestat. Manifestantii au acuzat "infiltrati guvernamentali"… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

