- Totul pare sa fie o magie, însa nimic nu este supranatural în acest fenomen. La o temperatura de minus 10 grade Celsius (și mai jos) orice bula de sapun se transforma într-o astfel de minune. Video-ul a fost realizat în Canada, pe un ger de 35 de grade.

- Cea mai friguroasa noapte din acest an a fost 7 ianuarie 2019, cand in Obarsia Lotrului, in Valcea, s-au inregistrat minus 23 de grade Celsius. Specialistii afirma ca frigul nu va lipsi nici marti.

- Hotarul dintre anii 2018 si 2019 va fi marcat de temperaturi moderate, pe alocuri ninsori, ploi si lapovita, cu cer variabil, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ultimele zile din anul curent vor fi determinate de temperaturi încadrate între…

- Canicula din Australia continua, fiind asteptate temperaturi de pana la 49 de grade Celsius in statul Australia de Vest. Autoritatile au emis avertizari pentru pericole de incendii si privind calitatea aerului, scrie The Guardian.

- Joi dimineata, biroul de meteorologie a emis o prognoza de 49 de grade Celsius pentru orasele Marble Bar si Pannawonica din regiunea Pilbara, cu doar doua grade mai putin fata de recordul de 50,7 grade Celsius inregistrat la aeroportul Oodnadatta din Australia de Sud in 1960. Termometrele indicau deja…

- Vremea se mentine rece. Astazi vor cadea ploi slabe, la nord sub forma de lapovița. Vantul va sufla din Sud-Est slab la moderat. La Briceni și Soroca sunt prognozate sapte grade Celsius, iar la Balți cu un grad mai putin. La Orhei maxima va fi de cinci grade.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in noiembrie, ultima luna de toamna a anului 2018. Potrivit specialistilor, treptat, spre sfarsitul lunii, lapovita si uneori ninsoarea anunta sosirea iernii. Situata la hotarul dintre toamna si iarna, luna noiembrie mai pastreaza,…