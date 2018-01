Tara unde guvernul ii roaga pe cetateni sa permita perceperea de taxe

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters.

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani sunt asteptati sa se prezinte joi la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul regional, acest scrutin reprezentand pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite in urma cu doua luni.

- „€Așa cum am promis. Inca 145 de milioane de lei am aprobat astazi in ședința de guvern pentru plata sentințelor judecatorești!” a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop. Potrivit listelor publicate de ministrul Argesului ii revine una dintre cele mai mari sume: 13.695 de lei pentru plata salriilor…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Vizitatorii Panteonului din Roma vor putea admira monumentul antic platind un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din luna mai, daca scopul vizitei lor nu va fi acela de a se ruga, a anuntat, luni, ministrul Culturii si Turismului din Italia. In prezent biserica, fostul templu…

- Vicepremier si ministru de Finante, Mateusz Morawiecki o va inlocui pe Beata Szydlo, premierul demisionar al Poloniei dupa ce ea a anuntat ca renunta la functia de sef al guvernului conservator nationalist polonez, a anuntat joi Partidul Lege si Justitie (PiS). Ea a demisioant in pofida faptului ca…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru anul 2018. Sanatatea, Educatia si investitiile sunt prioritatile actului normativ, potrivit unui comunicat al Executivului remis Ziare.com. Biroul de Presa al Palatului Victoria transmite si datele economice pe baza…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au explicat, la inceputul ședinței de Guvern ca domeniile prioritare pentru Romania vor fi Sanatatea, Educația și dezvoltarea. Mișa a explicat ca se fac calculele pe o creștere economica de peste 5,5%.”Principalele domenii avute in…

- Guvernul discuta, miercuri, o Ordonanta de urgenta care prevede ca utilizarea fara drept a cardului de sanatate este infractiune. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in debutul ședinței de Guvern. „Avem o ordonanta de urgenta astazi pentru a modifica Legea 95 in sensul alinierii…

- La inceputul intalnirii, medicii de familie susțineau ca nu sunt mulțumiți de propunerile incluse in draftul trimis vineri de guvernanți pentru ca sunt restrictive, fiind introduse noi sancțiuni in anumite situații și nu rezolva problemele de finanțare ale sistemului sanitar. Medicii de familie au…

- Liviu Dragnea sustine ca ordonanta care schimba Codul Fiscal va fi modificata in Parlament, in asa fel incat sa fie rezolvate problemele pentru It-isti, PFA-uri, drepturi de autor si angajatii din cercetare. Pana atunci, insa, ordonanta este in vigoare inca de vineri, cand a aparut in Monitorul…

- Fara indoiala, exista nu doar umbre, parti intunecoase, ci si parti mai luminoase ale revolutiei fiscale, cum ii place PSD-ului sa numeasca modificarile de substanta aduse codului fiscal. Cum nu le prezinta decat reprezentantii guvernului, si nici aceia cu foarte mare convigere, aceste lumini nu se…

- Deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedintele Comisiei pentru Buget, Finante si Banci din Camera Deputatilor, critica masurile fiscale adoptate, in sedinta, de Guvernul PSD Mihai Tudose si sustine ca "reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10 , in esenta o masura pozitiva, vine cu un impact devastator…

- Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, au avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegație a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO. Cu acest prilej, vicepremierul…

- Guvernul a adoptat prin ordonata de urgenta, in sedinta de guvern de miercuri, mai multe modificari la Codul Fiscal. In acest context, ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat ca statul va lua masuri extrem de dure pentru a se asigura ca vor fi platite contributiile sociale asa cum prevede legea.…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, anunța o masura care va pune presiune asupra companiilor. El a explicat ca in fiecare luna Ministerul de Finanțe va publica o lista neagra a primelor 500 de companii care nu iși platesc contribuțiile.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, și-a dat cuvantul de onoare, de tata a trei copii ca prin modificarea Codului Fiscal nu vor scadea salariile și a garantat ca toți salariații vor avea o contribuție mai mare la pensie pe viitor. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Guvernul britanic are mai putin de o luna la dispozitie sa faca anumite concesii cu privire la acordul de Brexit, pentru a garanta lansarea negocierilor comerciale in luna decembrie, au precizat inalti oficiali europeni citati de site-ul publicatiei The Guardian. Potrivit oficialilor de…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii in contul…

- Judecatorii din R. Moldova nu vor ma fi numiți inițial in funcție pentru o perioada de cinci ani, dupa care pana la atingerea plafonului de pensionare, ci direct pana la pensie. Guvernul a aprobat astazi un proiect de lege de modificare a Constituției care, dupa ce va fi avizat de Curtea Constituționala,…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta "o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile" deoarece vor fi mai putini bani la buget pentru investitii. Edilul a precizat ca premierul a invitat-o marti la o intalnire la Guvern.…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. "Exista posibilitatea sa nu discutam miercuri in sedinta despre Codul Fiscal", a declarat, la iesire, premierul. Intrebat daca…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare,…

- Membrii Guvernului se reunesc la Palatul Victoria, luni, pentru a discutat propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri nu a mai avut loc, in lipsa avizului de la Consiliul Legislativ care inca nu se pronuntase. Ministrul…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a declarat ca una dintre masurile pentru reducerea evaziunii fiscale va fi confiscarea mijloacelor de transport utilizate de catre cei care fac evaziune cu bunuri accizabile, in plus fata de confiscarea marfurilor implicate in evaziune. ”O alta masura in combaterea…

- Dezbaterile vor avea loc luni, sedinta fiind amanata. Lista masurilor fiscale care ar fi trebuit sa intre astazi in dezbaterea Guvernului Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea…

- Executivul va dezbate vineri masurile fiscale propuse de ministrul de Finanțe. Șeful statului, sindicatele dar și asociații care reprezinta oamenii de afaceri s-au declarat impotriva modificarilor fiscal-bugetare. Executivul va discuta vineri, intr-o ședința extraordinara, setul de masuri fiscale anunțate…

- "As trage o concluzie dupa discutiile de astazi cu oamenii de afaceri si as spune foarte clar: Mihai Tudose, Olguta Vasilescu mint (...)pentru ca in Romania trebuie sa ne oprim sa spunem lucruri fara sa fim responsabili, lansez o provocare lui Tudose, Vasilescu, Misa. In momentul in care, dupa 1…

- Temele centrale ale discutiilor dintre Guvern, patronate si sindicate au vizat proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, cu accent pe transferul contributiilor de la angajator la angajat, si cresterea salariului minim brut pe economie. Premierul Mihai Tudose si ministrul…

- Un tribunal anti-corupție din capitala Pakistanului, Islamabad, a emis un mandat de arestare preventiva pentru ministrul de finanțe al țarii, Ishaq Dar, dupa ce acesta nu a comparut inaintea completului de judecata, in cadrul unui proces in care acesta este acuzat de faptul ca deține bunuri mobile și…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi, ca procentul de 2,15%, cunoscut drept „taxa de solidaritate”, este de fapt o contributie cumulata si nu o taxa in plus, el subliniind ca pe aceasta tema s-a explicat si comunicat prost. „Nu a fost vorba niciodata de vreo taxa de solidaritate sau…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a declarat, joi, ca una dintre masurile pentru reducerea evaziunii fiscale va fi confiscarea mijloacelor de transport utilizate de catre cei care fac evaziune cu bunuri accizabile, în plus fata de confiscarea marfurilor implicate în evaziune, potrivit…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat, joi, in timpul sedintei de Guvern masuri pentru combaterea evaziunii si evitarii taxelor, care vizeaza direct multinationalele. Astfel, "se introduce directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor. Multinationalele…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si ministrul de Finante, Ionut Misa, au sustinut in cor saptamana trecuta ca de la 1 ianuarie 2018 impozitul pe venit va scadea de la 16% la 10% pentru absolut toti angajatii din Romania. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania…

- Ministrul de Finante este asteptat astazi, la Parlament, pentru a clarifica subiectul ,,split TVA". Liberalii spun ca masura este o amenințare la adresa securitatii economice a României.

- Totuși, Guvernul nu susține promovarea unei legi care sa pedepseasca cu inchisoarea perceperea unei taxe pentru parcare de catre o persoana neautorizata, considerand ca infracțiunea este acoperita de Codul Penal, iar majorarea pedepsei pentru spațiile publice este discriminatorie. Potrivit…

- Banca Centrala a Irlandei a identificat cel putin 13.000 de clienti care in urma cu cativa ani ar fi trebuit sa beneficieze de optiunea unei ipoteci de tip 'tracker', care urmareste dobanda de referinta a Bancii Centrale Europene, sau de dobanzi mai bune. Banca Centrala a Irlandei a ordonat bancilor…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a indicat, miercuri, jurnaliștilor sa intrebe Guvernul despre sesizarea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) cu privire la un posibil conflict juridic de natura constituționala intre Ministerul Public, prin DNA, pe de o parte, și Guvern, pe de alta parte, in…

- Patru cetațeni moldoveni au murit și alți doi au fost raniți ca urmare a prabușirii unui avion cargo in mare in apropiere de aeroportul orașului Abidjan din Cote D'Ivoire, a anunțat ministrul ivorian al securitații, Sidiki Diakite, citat de Reuters. Patru cetațeni francezi au supraviețuit…

- Hammond si-a indemnat colegii din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie sa nu mai aiba disensiuni in interiorul partidului si sa se ”uneasca” impotriva UE pentru a securiza cel mai bun acord de retragere pentru britanici, potrivit Mediafax. Citeste si Uniunea Europeana incepe pregatirile…

- Noua dintre decese au fost confirmate in orasul Sonoma, trei in Mendocino si unul in Yuba. In regiunea Napa, sotii Charles si Sara Rippey, in varsta de 100, respectiv 98 de ani, nu au fost evacuati la timp din locuinta. Unul dintre cele mai afectate orase este Santa Rosa, la nord de San…