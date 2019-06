Cetațenii din Noua Zeelanda vor putea sa voteze la viitoarele alegeri și la supermarketuri, in urma unor modificari aduse legilor electorale care vor permite ca urnele de vot sa fie plasate in magazinele care atrag mulți oameni dar și in centrele comerciale, relateaza The Guardian. De asemenea, noile reglementari vor permite ca cetațenii sa se inregistreze pentru vot chiar in ziua alegerilor, scrie News.ro. Una din cinci persoane, dintre cele cu drept de vot, nu au votat la alegerile din 2017, caștigate de Jacinda Ardern de la Partidul Laburist. Din cauza sistemului de vot din Noua Zeelanda,…