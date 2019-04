Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat duminica intrarea in vigoare a unui plan de "rationalizare" a alimentarii cu energie electrica timp de o luna, dupa o serie de pene de curent la scara nationala, incepand din 7 martie, transmite AFP. Curentul va fi rationalizat pentru a asigura un echilibru…

- Ministrul venezuelean al Apararii, Vladimir Padrino López, a acuzat Statele Unite ale Americii ca au planuit cea mai mare și lunga pana de curent din istoria recenta a țarii, care a stârnit teama ca criza ar putea intra într-o noua faza, relateaza The Guardian. Într-un mesaj…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Nicolas Maduro a spus, luni, ca va da in judecata SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva grupului petrolier venezuelean PDVSA, acuzandu-l ca este "un vehicul al coruptiei". "Am dat instructiuni precise presedintelui PDVSA pentru a angaja actiuni politice, legale in tribunalele…

- SUA impun noi sancțiuni Venezuelei. Decizia afecteaza domeniul petrolier și vine dupa ce liderul opoziției de la Caracas, susținut de Washington, s-a autoproclamat președinte. Statele Unite impun noile sancțiuni impotriva companiei de stat din domeniul petrolier PDVSA, provocand pierderi de 7 miliarde…

- Administrația SUA a analizat posibilitatea introducerii de masuri cu scopul eliminarii vanzarile de petrol de catre Venezuela, ca reacție la realegerea președintelui Nicolas Maduro in urma unui scrutin controversat, marcat de numeroase nereguli. Dar, pana in acest moment, Washingtonul nu a luat masuri…

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP, conform agerpres.ro. …