- Valoarea totala a investitiilor este de de aproximativ 110 milioane de euro si se estimeaza ca incepand din 2022 sa fie produse peste un milion de masini de spalat„BSH Hausgerate GmbH isi continua cursul de crestere in Europa si va investi aproximativ 110 milioane de euro intr-o noua locatie…

- Referindu-se la situația stadioanelor pentru Euro 2020, fostul internațional Gica Popescu, consilier guvernamental privind organizarea CE de peste doi ani in Romania, a spus ca situatia de la Dinamo nu este deloc buna, insa da asigurari ca Romania nu va pierde meciurile pe care le are la acest turneu.…

- Comisiile de specialitate, special constituite la nivelul Consiliului Județean Cluj, au incheiat procesul de evaluare și selecție a celor 735 de proiecte depuse de catre organizațiile non-profit și de entitațile publice din sfera tineretului și activitaților socio-educaționale, a sportului, culturii…

- Spitalul Metropolitan din Capitala, cu o suprafata de 47.000 de metri patrati, ar urma sa fie gata in cel mult 20 de ani, potrivit Ministerului de Finante, sau „intr-un timp rezonabil”, dupa cum a declarat primarul general Gabriela Firea. In schimb, spitalele private din tara, cu o suprafata…

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- Printr-o interpelare adresata ministrului Finantelor Publice, deputatul Dumitru Lovin a avertizat ca schimbarea modului de calculare a sumelor alocate din impozitul pe venit si a celor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a afectat majoritatea comunelor si oraselor din Romania, primarii…

- Dan Voiculescu l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa dezvaluirile facute de liderul PSD la Antena 3. Dragnea a precizat ca USL a fost creata la sugestia mogulului, intr-o perioada in care Romania se afla in plina criza economica."Am fost surprins placut ieri, de Liviu Dragnea cand a avut curajul…

- Demararea construcției spitalelor regionale pe bani europeni a fost decalata pentru 2019, asta in condițiile in care cele trei proiecte vor trebui finalizate pana in anul 2023. Sorina Pintea ministrul Sanatații, a declarat la TVR, in cadrul emisiunii „Romania 9" de marți seara, ca cele trei…

- Guvernul anunta înfiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale România - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall.

- Totodata, potrivit acestui studiu, 53% dintre pasagerii care au probleme cu zborurile lor considera ca au dreptul sa primeasca o compensatie de pana la 600 euro, iar 44% dintre pasagerii afectati de zborurile intarziate sau anulate nu depun o plangere. In acelasi timp, 66% dintre pasagerii…

- Este vorba atat despre apelurile de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si celelalte regiuni, cat si despre cele dedicate Deltei Dunarii. Principalele modificari sunt incluse in sinteza modificarilor la Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul www.inforegio.ro si se refera…

- Oficialii din sanatate incearca sa obtina bani ca sa construiasca in Romania o fabrica de concentrare a acestor proteine. Pana atunci, “trateaza” cu producatorii mondiali, ca sa trimita sangele donatorilor romani in strainatate, iar ei sa ne livreze in schimb, doctoriile. 4 litri de plasma. De aceasta…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Stadiul de finalizare a lucrarilor depașește 90% pe doua din cele patru loturi ale autostrazii (3 și 4), in timp ce pe celelalte doua loturi acesta este cuprins intre 39% și 44%.…

- MOL Romania, filiala locala a grupului MOL, a finalizat construcția terminalului GPL in Tileagd, județul Bihor. Investiția in noua instalație care se intinde pe o suprafața de peste 10.000 metri patrti, a depașit 2,3 milioane euro. Terminalul, care este perfect operațional, cuprinde 4 rezervoare GPL…

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Nu mai exista indoiala asupra faptului ca șemineele pe lemne au fost la mare cautare in anul 2017, și venim cu acesta informație in urma statisticilor primite de la marele magazin online de șeminee, și anume PEFOC.ro. Construcția unui șemineu este o sarcina delicata și trebuie facuta doar de catre un…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca a fost lansata procedura specifica pentru constructia a patru corvete multifunctionale. "Ieri am lansat procedura specifica pentru constructia celor patru corvete multifunctionale, care se vor produce - aceasta este…

- Peste sapte milioane de euro vor fi investite in urmatorii ani in mai multe scoli si gradinite din Oradea. Cea mai mare suma este alocata reabilitarii integrale a Scolii Generale numarul 11 din cartierul Rogerius.

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- Comisarul european a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri si un risc de dezangajare de fonduri de pana la 831 milioane de euro pana la finalul anului curent.„Sunt foarte ingrijorata de evolutia proiectelor…

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a participat astazi, 19 februarie, la lucrarile celei de-a XXI-a sesiuni ordinare a Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), cu caracter jubiliar.Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul…

- Traficul aerian din Romania a crescut cu un sfert anul trecut si a depasit 20 de milioane de pasageri. Insa, in acelasi timp, se inmultesc si zborurile cu probleme, intarziate sau anulate. Dintre cei care au fost în aceste situaţii neplăcute, doar unu la sută au cerut despăgubiri,…

- Cea de-a 22-a editie a Festivalului Filmului European, organizata de Institutul Cultural Roman, cu sprijinul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a fost inclusa pe lista initiativelor si proiectelor oficiale aflate sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural.

- Ford Trucks, marca importata și distribuita in Romania de Cefin Trucks, a aniversat un an de activitate. Construcția brandului Ford Trucks in țara noastra a presupus, pana in prezent, investiții de 4,5 milioane euro. Pentru 2018, compania vizeaza atingerea unri cote de 5% din piața romaneasca.

- Cefin Trucks aniverseaza un an de activitate ca unic importator si distribuitor al Ford Trucks in Romania. Constructia brandului Ford Trucks in tara noastra a presupus, pana in prezent, investitii de 4,5 milioane euro.

- Subsidiara locala a a grupului Flex (Flextronics) din Singapore, care produce componente pentru echipamente de comunicatii, IT si medicale, a semnat un parteneriat cu grupul Iulius pentru inchirierea a 1.200 de metri patrati in cladirea de birouri United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul multifunctional…

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a declarat, vineri, la Craiova, ca realizarea a trei spitale regionale pana in 2022 este un obiectiv "destul de greu de indeplinit" desi Romania are la dispozitie 150 de milioane de euro, deoarece inca nu au inceput procedurile pentru proiectarea respectivelor…

- In cadrul Proiectului Reforma Educatiei Timpurii in Romania (P.R.E.T.), derulat de Ministerul Educatiei Nationale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare (UMPMRSU), a fost finalizata, in anul 2017, constructia a 40 de gradinite. Acestea se adauga…

- Salata cu gust de hrean, frunze de susan și ridichi albe, care ajung sa cantareasca fiecare opt kilograme, sunt cateva dintre legumele coreene care cresc in Prahova. Acestea cresc in solarii speciale, ingrijite de Lee Song Su, un coreean care a dezvoltat o afacere prospera in Cocorastii Colt. Cele mai…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Asocierea…

- Dupa tragedia care i s-a intamplat vlogger-ului Ilie Bivol, utilizatorii de internet s-au transformat in doua tabere, unii care il susțin și ii ofera donații și unii care critica și susțin ca este doar o inscenare. Astfel, un vlogger din Romania susține ca acesta doar face noi bani pentru a-și finaliza…

- Companiile care au castigat licitatia pentru realizarea unui tunel sub Dunare, in dreptul orasului Galati, cheama in judecata Primaria si Consiliul Local deoarece au refuzat sa continue proiectul. Concernul international doreste sa inceapa lucrarea estimata la peste 230 de milioane de euro.

- Colonada statiunii Buzias, ridicata pentru imparateasa Sissi in 1875, a devenit o emblema a statiunii, dar a intrat intr-o stare de degradare accentuata in perioada de dupa Decembrie ’89.

- "Vom reusi sa facem o tara mai buna si un trai mai bun pentru romani" Bugetul promulgat miercuri de presedintele Klaus Iohannis, dar cu formularea mai multor critici si rezerve, a fost adoptat de Parlament cu trei zile înainte de Craciun. Coalitia PSD- ALDE îl considera unul echilibrat,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748 km.

