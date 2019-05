Țara în care trăiesc UN MILION de români nu mai este “Pământul făgăduinței” Pentru 2022, se asteapta ca avansul economiei sa se mentina la 1,8 %, conform revizuirii cadrului macroeconomic pe care Executivul de la Madrid a inclus-o in actualizarea Programului de Stabilitate pentru 2019-2022, remis marti Bruxelles-ului. In pofida revizuirii in jos a cresterii, Guvernul spaniol a imbunatatit estimarile privind somajul in 2019, acesta fiind redus la o medie de 13,8%, fata de 14% cat preconizase anterior. Pentru 2020 estimeaza ca indicele somajului va scadea la 12,3 %, pentru 2021 la 11 % si 2022 la 9,9 %. Cresterea numarului de angajati se va mentine usor sub majorarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…

- Premierul Viorica Dancila a declarat la inceputul ședinței ca in 2018 s-a realizat o creștere a PIB-ului de 4,1% dar nu a menționat niciun cuvant de faptul ca acest salt este unul temperat intrucat in 2017 am avut o creștere de 6.9%. In plus, bugetul pe 2018 a fost construit pe o creștere de 5,5%. ”Datele…

- Confruntat cu un blocaj in ce priveste Brexit-ul in lipsa unui acord in Parlament privind alternativa la pactul negociat cu Bruxelles-ul, guvernul condus de Theresa May se va reuni marti intr-o sedinta maraton, transmite EFE. Executivul britanic va avea o reuniune de cinci ore, in loc de obisnuitele…

- Premierul Viorica Dancila i-a promis prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Guvernul nu va adopta in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Potrivit unor surse citate de Mediafax, premierul a avut o videoconferința cu Timmermans și a mai…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile romanilor cu credite in lei, a urcat uni la 3,23% de la nivelul de 3,16%, inregistrat vineri. Creșterea ROBOR se traduce in creșterea ratelor, iar Guvernul vrea sa contracareze acest lucru schimband modul de calcul al indicatorului.…

- Economia romaneasca va continua sa creasca in urmatorii doi ani, cu procente de 5,5% in 2019 si 5,7% in 2020, urmand ca avansul sa incetineasca in 2021 cand este prevazuta o majorare a Produsului intern brut de 5%, estimeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) in "Strategia fiscal-bugetara pentru…