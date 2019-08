Stiri pe aceeasi tema

- Conform Istat, industria si agricultura s-au contractat in perioada aprilie-iunie 2019, in timp ce sectorul serviciilor a inregistrat o usoara crestere. Analistii intervievati de Reuters se asteptau ca a treia economie a zonei euro sa inregistreze un declin de 0,1% in ritm trimestrial si de 0,2%…

- PIB-ul Italiei ar urma sa se contracteze in trimestrul doi din 2019, a estimat Institutul National de Statistica (Istat), dupa ce economia abia a iesit din recesiunea cu care s-a confruntat in a doua parte a anului trecut, inregistrand un avans de doar 0,1% in primele trei luni din acest an, transmit…

- Premierul Viorica Dancila a primit astazi delegația de experți a FMI, condusa de Jaewoo Lee, șeful misiunii Fondului pentru Romania și Bulgaria, aflata in vizita anuala de evaluare a situație macroeconomice, procedura de consultare periodica cu autoritațile naționale. La finalul intalnirii, oamenii…

- Economia romaneasca a crescut in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 5%, serie bruta, conform primelor estimari publicate de Institutul National de Statistica (INS). Anunțul a fost intampinat cu mare satisfacție de cei doi oameni din fruntea PSD, Liviu Dragnea și Viorica Dancila.…

- Guvernul turc lucreaza la un act legislativ privind transferul a aproximativ 40 de miliarde lire (6,6 miliarde dolari) din rezervele bancii centrale pentru sustinerea bugetului, au declarat pentru Reuters mai multi oficiali din domeniul economic. Potrivit surselor citate de Reuters, deficitul bugetar…

- Numarul somerilor inregistrati in Spania a scazut in aprilie cu 91.518 persoane, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 3,2 milioane, a anuntat luni Ministerul Muncii, transmite Reuters. Scăderea de 2,81% a numărului de şomeri în aprilie, comparativ cu luna precedentă,…