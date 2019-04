Mai multe supermarketuri din Vietnam s-au alaturat unei campanii de utilizare a produselor alternative la plastic pentru ambalarea legumelor in vederea protejarii mediului. Cele trei mari lanţuri de supermarketuri din Vietnam - Lotte Mart şi Saigon Co-op din Ho şi Min, dar şi Big C din Hanoi - au început să introducă frunze de banan în locul foliilor de plastic folosite pentru ambalarea legumelor, potrivit site-ului de ştiri Vnexpress, scrie Agerpres. Cumpărătorii care au trecut pragul Lotte Mart din Ho şi Min au fost recent surprinşi…