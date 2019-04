Începe Smart Start USA 2019. Anunțul făcut de Ilan Laufer

Fostul ministru pentru IMM-uri, ILan Laufer, anunță începerea Programului Smart Start USA ediția 2019:”Ma bucur foarte mult sa revin in Romania. Nimic in lume nu se compara cu sentimentul de acasa. In cateva zile vom lansa caravana Smart Start USA editia 2019. Vom ajunge ca si pana… [citeste mai departe]