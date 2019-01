Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura care afecteaza in prezent Australia a stabilit noi recorduri de temperatura, in anumite parti ale Australiei inregistrandu-se miercuri aproape 50 de grade Celsius. Vanturile fierbinti si uscate care se deplaseaza din centrul desertic al continentului au dus la cresterea mercurului…

- FOTO – Arhiva Azi-noapte s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna. In foarte puțin zone din țara temperaturile au trecut peste pragul gerului. Cea mai joasa temperatura s-a inregistrat la Obarșia Lotrului, in județul Valcea: minus 23 de grade, iar frigul va fi prezent și pe parcursul…

- Un val de aer polar va influenta temperaturile in zona balcanica, centrul si estul Europei in perioda 2-5 ianuarie, potrivit meteorologilor de la Severe Weather Europe. In Romania, in unele zone vor fi minus 14 grade si va incepe sa ninga. Valul de aer polar care ajunge deasupra Europei de Est si Centrale…

- Zapada și ger in Europa, Statele Unite și Japonia, canicula la antipozi, unde australienii mor de cald. In mai multe state americane a fost instituita starea de urgența din cauza viscolului și a nameților.

- 2018 este cel mai calduros an cunoscut in Franta metropolitana dupa debutul masuratorilor meteorologice din aceasta tara, care au inceput sa fie realizate in 1900, au anuntat vineri reprezentantii Meteo-France intr-un prim bilant dedicat acestui an, informeaza AFP. "Media temperaturii…

- Iarna iși va intra cu adevarat in drepturi in perioada urmatoare. Potrivit meteorologilor, minivacanța de 1 Decembrie vine cu ger naprasnic in toata țara. Mercurul din termometre va scadea sub 0 grade in ultima zi din noiembrie, care va fi și cea mai friguroasa. Valul de ger nu va ocoli nici județul…

- Meteorologii au anuntat ca in perioada urmatoare in Dobrogea, temperaturile vor fi in scadere, astfel ca spre finalul saptamanii media valorilor termice diurne nu va mai depasi 7...8 grade. Scaderea temperaturilor s a resimtit astazi in special in partea de nord a Dobrogei unde cea mai mica temperatura…