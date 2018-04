Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru este nemulțumit de prețul exagerat de mare al biletelor Tarom pentru cursele interne practicat de compania naționala. Vedeta vrea sa petreaca Centenarul la Timișoara, alaturi de familia lui și a fost nevoit sa cumpere bilete de avion atat pentru el și soția lui, cat și pentru cei doi copii,…

- Prețurile solicitate la apartamentele din Timișoara, indiferent ca ne referim la cele aflate in blocuri noi sau vechi, sunt tot mai mari. Potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro, capitala Banatului ocupa, in luna martie, primul loc in clasamentul scumpirilor locuințelor din marile orașe din…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.

- In acest an, mieii vanduti de Paste sunt mici si putini pentru ca sarbatorile pascale sunt prea devreme si zapada a fost prea mare. Astfel, pretul de vanzare va fi mult mai mare fata de anul trecut.

- Vom avea autostrazi și drumuri mai scumpe. Chiar cu 10 la suta. Ministerul Transporturilor a pregatit noi standarde de cost pentru a stimula constructorii sa faca lucrari de calitate. 60 de kilometri de șosea rapida ar urma sa fie dați in folosința, anul acesta, promit autoritațile.

- In afara ofertei speciale, pretul versiunii cu WiFi de 32 GB este 329 de dolari, in timp ce varianta cu 128 GB costa cu 100 de dolari mai mult. Preturile sunt 459 dolari respectiv 559 dolari pentru modelele cu conexiune de date. Desi este cea mai ieftina tableta din portofoliul Apple, noul…

- Dupa recentul scandal în care sunt implicate companiile Facebook si Cambridge Analytica, un nou studiu arata cât sunt de valoroase, de fapt, datele noaste personale.Astfel, pe "dark web" (internetul ascuns, folosit de gruparile de infractori), parola si numele de user…

- Nicolas Maduro a decis sa taie trei zerouri de pe moneda Venezuelei. Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat, joi, ca la 4 iunie vor fi puse in circulație noi bancnote, iar trei zerouri de pe actuala moneda vor fi eliminate pentru a combate inflația uriașa care lovește țara. “Am decis sa…

- "Am decis sa elimin trei zerouri de pe moneda nationala, sa retrag din circulatie biletele si monedele actuale si sa pun in circulatie" unele noi cu incepere de la 4 iunie, a declarat seful statului socialist in cursul unei reuniuni a guvernului, retransmisa la televiziune.Bancnota de 500…

- N-a mai ramas mult timp pana cand creștini ortodocșii vor sarbatori Paștele, iar crescatorii de miei au vești proaste. Pe langa faptul ca pot onora comenzile cu greu, pentru ca Paștele este foarte devreme, prețurile vor crește.

- "Stapanul inelelor" revine la viata pentru o jumatate de miliard de dolari. Atat va plati compania Amazon, pentru a produce un serial dupa acest film, scrie digi24.ro.Informatia a fost obtinuta de agentia Reuters, care scrie ca vor fi produse cinci sezoane.

- In aceasta perioada, gospodarii care cauta rasaduri, puieti de pomi, seminte, butasi, tuberculi si alte plante pentru primenirea gradinilor sunt intampinati de producatori si de importatori cu astfel de sortimente. MEDIAFAX va prezinta cum arata aceasta oferta in marile piete din tara. …

- Datorita unei cutii cu alimente – subventie guvernamentala – in valoare de 0,12 dolari (n.red: 45 de bani), presedintele Nicolas Maduro are o sansa mare de a castiga urmatoarele alegeri prezidentiale, potrivit Quartz. Cutiile contin orez, ulei de gatit, grane si lapte praf, printre altele,…

- Preturile cresc incontinuu, iar inflatia a ajuns luna trecuta la cel mai mare nivel din iunie 2013. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la fructe si legume. In februarie fata de ianuarie, cele mai mari scumpiri au fost inregistrate la citrice si alte fructe meridionale, dar si la alte…

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogramul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200…

- Presedintele Nicolas Maduro a anuntat o crestere cu 58% a salariului minim din Venezuela si o crestere cu 67% a alimentelor servite populatiei drept ajutoare guvernamentale, potrivit CNN. Salariul minim ajunge la 164.885 de bolivari, care reprezinta doar 6,13 dolari la cursul actual de schimb.…

- ​Jaguar a prezentat varianta de serie a primului sau SUV 100% electric numit i-PACE, model construit in Austria si care va fi livrat incepand cu luna iulie. Este un moment important pentru piata auto, fiindca vorbim de lansarea primului SUV electric premium de la Tesla Model X incoace. Preturile pornesc…

- Unii dintre noi isi amintesc de inflatia galopanta a anilor 90, care a depasit la un moment dat 300%. Acum, in Venezuela este peste 4.000%. In conditiile in care vorbim de statul cu cele mai mari rezerve de petrol din lume.

- Exporturile de alimente din Rusia au crescut cu 25% anul trecut, atingand cel mai mare nivel inregistrat in ultimii 6 ani, in valoare totala de 19 miliarde de dolari, anunta Centrul pentru Export din Rusia. Cifrele record se datoreaza in principal exportului de grau si peste inghetat, in timp ce…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o ofertă privată de 38,4 milioane de…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP.Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- In contextul cresterii preturilor in economia afectata de criza, a lipsei de hrana si a riscului ridicat de crima la care sunt expusi agentii de securitate in statul Zulia, Venezuela, o firma de paza a gasit o metoda originala de a atrage noi angajati.

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa.Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si…

- Companiile americane din sectorul petrolului de sist produc titei intr-un ritm record, putand depasi cererea la nivel mondial si inversa fragile redresare a pietei petroliere, avertizeaza Agentia Internationala pentru energie, potrivit Wall Street Journal. Productia americana creste…

- Reconstruirea Irakului dupa mai multi ani de razboi si turbulente economice va costa aproximativ 88,2 miliarde de dolari, a anuntat luni Ministerul irakian al Dezvoltarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. In cadrul unei conferinte internationale in Kuweit, Qusay Abdulfattah, director in cadrul Ministerului…

- Black Sea Oil & Gas, companie care deruleaza operatiuni de explorare a resurselor din Marea Neagra si care-i are in spate pe americanii de la Carlyle, cea mai mare firma de private equity din lume, cu un portofoliu de active de aproape 200 mld. dolari, spune ca pentru a scoate gazul din perimetrele…

- Kopi Luwak și-a caștigat renumele de cea mai scumpa cafea din lume, in condițiile in care o ceașca costa intre 35 și 100 de dolari, iar o punga de cafea le scoate din buzunare doritorilor chiar și 1.000 de dolari.

- Preturile biletelor pentru partida FC Dinamo – FCSB:Peluza Catalin Hildan (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza Catalin Hildan (Inel III): 10 lei; Peluza FCSB (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza FCSB (Inel III): 10 lei;Tribuna II EST (sectoarele 112, 113,…

- Prețurile la pompa continua sa creasca luna de luna, Romania fiind campioana scumpirilor la combustibili din UE in ultima jumatate de an. Pragul de 6 lei pe litru este deja depașit de anumite sortimente de carburanți. Patronatele din Transporturi solicita Guvernului sa elimine supraacciza la carburanți…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- Prețurile la pompa continua sa creasca luna de luna, România fiind campioana scumpirilor la combustibili din UE în ultima jumatate de an. Pragul de 6 lei pe litru este deja depașit de anumite sortimente de carburanți.

- Deși era prevazuta pentru luna martie, scumpirea alimentelor de baza s-a produs inca de acum. Cele mai semnificative creșteri le-au suferit untul si ouale, cu aproximativ doi, respectiv un leu si jumatate. Iar explozia preturilor este abia la inceput, avertizeaza analistii. Urmeaza scumpiri…

- Compania Samsung va prezenta oficial noule flagshipuri Galaxy S9 și S9 în data de 25 februarie, ia precomenzile vor începe din 2 martie.De asemenea, coreenii au anuntat deja cat va costa Galaxy S9 si S9+ in Coreea de Sud. Astfel, pretul pentru noul flagship va porni de…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Finala dintre Halep și Wozniacki este așteptata cu sufletul la gura de toata lumea și cel mai probabil Arena Rod Laver va fi plina la ora partidei. Cele 14.820 de locuri vor fi prea…

- Fondul Monetar International estimeaza ca inflatia din Venezuela va ajunge la 13.000% anul acesta, in timp ce natiunea aflata in criza printeaza bani in continuare pentru a evita deficitele fiscale, iar increderea in moneda locala se evapora, potrivit Bloomberg. Aceasta estimare este de…

- Proprietara lui Grumpy Cat, una dintre cele mai cunoscute pisici din lume, gratie numeroaselor sale fotografii "morocanoase" publicate pe internet, a obtinut despagubiri de 710.000 de dolari de la o companie care a folosit imaginea felinei fara a-i cere acordul, transmite AFP.

- Grupul bancar britanic HSBC a acceptat sa plateasca 101,5 milioane de dolari pentru a pune capat anchetei demarate de autoritatile SUA, ce vizeaza manipularea pietei valutare, a anuntat vineri Departamentul...

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA. Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat…

- Am vazut la televizor ca exista o noua formula de asigurare obligatorie, și anume, o polița RCA cu decontare directa, prin care, in caz de accident, plata o face mai operativ firma la care m-am asigurat eu, chiar daca vinovat este celalalt șofer. Cat costa o astfel de polița? (Anghel Iulian, Ilfov)…

- Producatorul elvetian de ceasuri Tag Heuer a lansat smartwatch-ul Modular 45 Connected Full Diamonds. Acesta costa... 197.000 de dolari. Ceasul este o versiune o mult mai scumpa a modelului Connected Modular 41, care costa 1.200 de dolari. Dispozitivul ruleaza Android Wear 2.0, are 512 MB memorie RAM…

- Fostul premier, Victor Ponta, a anunțat o adevarata apocalipsa pentru toți romanii in 2018. In direct la Romania TV, actualul lider ProRomania spune ca prețurile la energie au explodat și ca facturile care vor veni ii vor 'distruge' pur și simplu pe cetațeni.Citește și: Un fost șef ANAF anunța…

- Testul cognitiv de reflecție a aparut in 2005, fiind propus de psihologul Shane Frederick. La scurt timp a devenit cunoscut drept cel mai scurt test de inteligența. Inițial a fost dezvolvat pentru a urmari capacitatea unei persoane de a ignora un raspuns instinctiv și a reflecta mai mult pentru a gasi…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii acesteia, inclusiv Rusia, mentin la acelasi nivel limitele de aprovizionare in 2018. Indicele international Brent a crescut cu 9 centi, pana la 67,87 dolari/baril, iar inainte atinsese pragul de 68,29 dolari, cel mai ridicat din luna mai…

- Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza Reuters. Organizatia Tarilor…