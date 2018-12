Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor incearca sa nu ajunga in inchisoare. Pentru multi cetateni din Coreea de Sud, insa, o inchisoare falsa este locul in care incearca sa scape de viata de zi cu zi.

- Nu pentru toți inchisoarea este o sperietoare! De pilda, in Coreea de Sud, oamenii merg de bunavoie dupa gratii. Pentru suma de 90 de dolari, „deținuții” declara ca se simt foarte bine și in siguranța. In inchisoare, oamenii pot medita in liniște și se simt foarte bine In Coreea de Sud, oamenii merg…

- Seful unei secte din Coreea de Sud a fost condamnat joi la 15 ani de inchisoare dupa ce a violat opt femei, dintre care unele il considerau Dumnezeu, relateaza France Presse preluata de Agerpres Victimele pastorului Lee Jaerock "nu au putut rezista, fiind supuse autoritatii religioase absolute…

- O femeie din Minnesonta, in varsta de 75 de ani, a fost arestata dupa ce și-a impușcat nepotul pentru ca acesta a pus o ceașca de ceai pe mobila din sufrageria sa. Helen Lenoir Washington a fost acuzata de atac cu o arma periculoasa, potrivit poliției. Totul s-a petrecut la mijlocul lunii octombrie,…

- Supranumit Robin Hood al Italiei, un director de banca a furat din conturile clienților instariți ca sa le dea bani saracilor. Gilberto Baschiera și-a pierdut casa, locul de munca și a fost condamnat la doi ani de inchisoare, insa, fiind proba sa abatere, nu va ajunge in spatele gratiilor. Gilberto…

- Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru portul fara drept de obiecte periculoase si distrugere, in contextul in care i-a distrus pantalonii unui tanar cu care se pare ca a avut un conflict spontan. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca circumstantele exacte in care a avut loc incidentul.

- Un tanar de 24 ani locuitor al capitalei, anterior judecat pentru furt, a fost reținut de oamenii legii, pentru ca ar fi comis cel putin cinci jafuri din buticurile specializate in vanzarea produselor cosmetice și chimice.