Țara în care oamenii merg din proprie inițiativă la închisoare Si nu pentru ca nu ar avea din ce sa traiasca, asa cum ne-am putea imagina, pentru ca aici este vorba de inchisori private, unde sederea se plateste. Multi oameni merg acolo pentru a se odihni, pentru a scapa de stresul cotidian, arata Reuters. "Puscariasii" platesc cate 90 de dolari pentru 24 de ore de detentie. In schimbul acestor bani li se confisca telefonul mobil si orice alt gadget, stau dupa gratii, dorm pe podea, isi fac nevoile intr-o toaleta in aceeasi incapere. Mai primesc o saltea de yoga, un caiet, un pix si o uniforma albastra. In pret mai intra un terci cu ovaz pe care il mananca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

