Tara in care nu mai exista note si examene: "Invatarea nu este despre competitie" "Invatarea nu este despre competitie", sustine Ong Ye, ministrul Educatiei din Singapore. Cataloagele din Singapore nu mai arata "pozitia" elevului in clasa, in functie de note. Mai mult, elevii sunt lasati sa se concentreze pe procesul de invatare, pe propriul progres si sunt descurajati sa se compare intre ei. Copiii de 6-8 ani nu au examene, iar profesorii ii evalueaza doar ca sa se asigure ca elevii au inteles ceea ce le-a fost predat. Elevii din ani mai mari vor avea si ei mai putine examene, pentru a le ramane mai mult timp liber, precum ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

