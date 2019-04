Țara în care mașinile DIESEL și cele pe benzină DISPAR rapid! Guvernul din tara scandinava a eliminat taxele pentru masini electrice si atunci achiziitile se concentreaza catre acest gen de vehicule. Piata insa este data peste cap, arata Reuters. Constructorii care nu au modele sunt puternic afectati, iar ierarhiile au fost inversate. Zece din primele 12 modele cel mai bine vandute sunt autovehicule electrice. Anul trecut, vanzarile de electrice in Norvegia au atins un procentaj-record de 31,2% din piata. 226.000 de autovehicule complet electrice erau inregistrate in Norvegia, o tara cu aproximativ cinci milioane de locuitori. Pe langa scutirile de taxe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in prezent sunt aduse in Romania din Europa de Vest masini second-hand pe carburant cu sute de mii de kilometri la bord, peste un an, doi, cand cererea pentru electrice va fi si mai mare, vor fi importate masini electrice cu o jumatate de milion...

- Suedia spune “la revedere” motoarelor cu combustie interna, alaturandu-se astfel altor țari precum Danemarca și Norvegia care intenționeaza sa faca același lucru. Țara scandinavă vrea ca, până în 2030, să înlocuiască toate mașinile pe benzină…

- Suedia se inscrie in tendinta lansata de Norvegia, singura țara din lume, unde circa 50 la suta din parcul auto este format din masini electrice, si care a anuntat ca va interzice vanzarea autovehiculelor pe benzina sau motorina din 2025. De asemenea, Danemarca a anuntat și ea interzicerea…

- Grupul german Volkswagen AG a avertizat marti ca va face noi concedieri, pe fondul accelerarii planurilor de a produce cat mai multe vehicule electrice, dupa scandalul emisiilor (Dieselgate), transmit Sky News, Reuters si Deutsche Welle.Cel mai mare producator auto european, care include si…

- Masinile electrice si cele hibrid sunt vedetele acestui an la salonul auto din Geneva. Constructorii au expus numeroase modele de vehicule prietenoase cu mediul.Asta in conditiile in care peste doi ani, in Uniunea Europeana, vor intra in vigoare norme de poluare mai drastice.

- Creșterea interesului pentru mașinile electrice și hibride este evidenta, iar analiștii și constructorii estimeaza ca vanzarile de mașini "tradiționale" vor continua sa scada in anii ce urmeaza. Un nou studiu privind comportamentul consumatorilor arata, in proporție covarșitoare, ca posesorii de mașini…

- Aproape o treime dintre masinile noi vandute anul trecut in Norvegia au fost vehicule pur electrice, un nou nivel record, in conditiile in care statul nordic se pregateste sa renunte pana in 2025 la vanzarea masinilor pe benzina si motorina, transmite Reuters. Pentru reducerea poluării şi…