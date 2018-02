Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse.

- Japonia și-a exprimat protestul fața de Rusia in legatura cu inceputul exercițiilor militare pe Insulele Kurile. Anterior, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca, in timpul exercițiilor din Kurile, se vor exersa masurile de contrapunere fata de unele grupari armate ilegale. „Acest lucru este contrar…

- Ministerul Federal de Interne din Germania, prin intermediul proiectului "Poliția in comunitate", a oferit Serviciului accidente rutiere din cadrul Departamentului de Politie a municipiului Chișinau zece seturi de Alcootest 6820 cu accesorii, dotate cu imprimanta mobila.

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Politia iraniana a arestat circa 30 de femei la Teheran dupa ce si-au ridicat valul in public pentru a protesta impotriva portului sau obligatoriu de la revolutia islamica din 1979, au informat joi seara mai multe media locale, citate de France Presse, scrie agerpres.ro. "Politia a arestat…

- Moscova a remarcat faptul ca tarile NATO au intensificat livrarile de armament catre Georgia, a declarat, joi, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Grigori Karasin, adaugand ca acest aspect provoaca neliniste in regiune, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Deși amenda pentru condusul mașinii în stare de ebrietate, a crescut substanțial, impactul asupra acestui fenomen nu este cel așteptat. Potrivit datelor oficiale, în ultima perioada au loc tot mai multe accidente, iar 3 331 conducatori auto au fost privați de dreptul de a conduce pentru…

- Un caz tragic a avut loc in dimineata zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-o familie din raionul Straseni. Din cauza unei defectiuni a sistemului de incalzire, au avut de suferit mai multe persoane, care s-au ales cu intoxicatii grave. Persoanele aflate in stare de inconstienta au fost depistate de catre…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a atacat violent SUA luni in cadrul unei conferinte de presa in care a facut bilantul activitatii diplomatiei Rusiei pe anul trecut, acuzand Washingtonul ca refuza 'realitatea unei lumi multipolare', relateaza France Presse.'Din nefericire, colegii nostri…

- Bprbatul de 33 de ani a sunat la 112 si a reclamat ca masina i-a fost furata din fata casei. Politistii au gasit autoturismul pe un camp din apropierea localitatii. In urma cercetarilor s-a stabilit ca masina nu a fost furata, ci abandonata chiar de catre barbatul care a reclamat furtul. Acesta a…

- In perioada 6-7 ianuarie, politistii maramureseni au intervenit la 89 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112 iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 32 de infractiuni si au aplicat peste 250 de sanctiuni contraventionale, conform IPJ Maramures. In acest week-end politistii…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a acceptat cererea UE de arbitraj cu Rusia, anunța portalul Politico, citand surse familiarizate cu acest caz. UE cere ca OMC sa recunoasca ca ilegala interdicția exportului de carne de porc introdusa de Rusia la inceputul anului 2014. Aceasta interdicție a fost…

- Peste 3000 de polițiști au asigurat ordinea publica si securitatea circulatiei rutiere la evenimentele dedicate sarbatorilor de iarna din intreaga țara. Chiar si asa, au fost inregistrate 274 de infractiuni, printre care 84 de furtuti si 15 accidente rutiere. Potrivit politiei, in perioada 31 decembrie…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Dupa anunțul victoriei facut de președintele Vladimir Putin in Siria și ordinul de retragere a trupelor (a treia retragere anunțata pana in prezent) au aparut și primele statistici privind campania „victorioasa” a Rusiei in Siria.

- Doi barbati, de 49 si 52 de ani, s-au ales cu dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului dupa ce au baut bine si s-au urcat la volan. Acestia aveau alcoolemii de 0,80 mg/l, respectiv 0,92 mg/l.

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Cat costa organizarea Cupei Mondiale 2018. Rușii au tras linie și au calculat. Organizarea Cupei Mondiale a scos din bugetul federal rus circa 6,7 miliarde de dolari (390 de miliarde de ruble), sustine Corpul de Control Financiar prin vocea Tatianei Golikova. Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad,…

- Ninsorile abundente si vantul puternic dau peste cap traficul aerian din capitala Rusiei. Peste 40 de zboruri au inregistrat intarzieri sau au fost anulate din cauza conditiilor meteo dificile. Cea mai grava situatie este inregistrata pe aeroportul Seremetievo.

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- Sportivii rusi admisi sa participe la urmatoarele Jocuri Olimpice de iarna de la PyeongChang, in ciuda suspendarii Rusiei, vor trebui sa aiba o tinuta care sa nu faca prea mult referire la tara lor, a indicat miercuri CIO. Rusia a fost suspendata de Comitetul International Olimpic din…

- Politia orasului Vicovu de Sus a fost sesizata marti, la ora 10.20, prin 112, despre faptul ca la intersecția dintre str. Calea Cernauți cu str. 1 Decembrie din localitate a avut loc o tamponare, iar unul dintre conducatorii auto a plecat de la fața locului.Conducatorul auto plecat de locul ...

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Deputatul Remus Borza a discutat, in exclusivitate pentru DCNews despre statutul de procuror general: "Cu toate ca președintele indiscutabil in America are prerogative mult mai largi decat președintele Romaniei- vorbim de o republica prezidențiala, in care președintele SUA este și șeful guvernului-…

- Statele NATO si-au exprimat vineri preocuparea in legatura cu un sistem rus de rachete despre care Alianta Nord-Atlantica afirma ca ar putea incalca tratatul din 1987 de interzicere a acestui tip de arme, intr-un semn de sustinere fata de Washington, relateaza Reuters.SUA considera ca Rusia…

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat marti ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, afectat de explozia hub-ului de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, transmit Bloomberg si Reuters. "Gazprom Export este la curent cu incidentul de la…

- Parlamentarii UDMR au votat, luni, in favoarea modificarii legii statutului judecatorilor și procurorilor si argumenteaza, intr-un comunicat de presa, ca au facut asta pentru ca vor “stat de drept, nu un stat dirijat de procurori”. Intr-un comunicat de presa, UDMR transmite ca modificarea legislativa…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- "Cativa aliati, in special Romania, manifesta ingrijorari serioase fata de influenta Rusiei si intentiile sale in Republica Moldova, din cauza trupelor militare din Transnistria, dar si din cauza implicarii Rusiei in domeniile cibernetic si al informatiilor. (...) Rusia a dus o propaganda continua si…

- Politistii doljeni l-au retinut, ieri, pe B. Nicolae, din Bailesti, pentru savarsirea a 7 infractiuni la regimul circulatiei rutiere (3 infractiuni de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere, 3 infractiuni de refuz sau sustragere de la ...

- Pentru siguranța cetațenilor, peste 500 de politisti bistrițeni au actionat, in perioada 30 noiembrie-03 decembrie a.c., in locurile unde au avut loc manifestari publice, in zonele cu aflux mare de public, precum si pe principalele drumuri nationale, pentru evitarea evenimentelor nedorite, fluidizarea…

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate rinduri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale din…

- In timpul unei audieri cu ușile inchise in Congresul SUA, ministrul justiției Jeff Sessions a refuzat joi sa raspunda daca președintele Donald Trump i-a cerut vreodata sa blocheze ancheta Ministerului Justiției asupra amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, potrivit unor parlamentari…

- Comisia pentru legile justiției și-a reluat, marți, dezbaterile. Un amendament adoptat in comisie prevede ca judecatorii si procurorii vor fi aparati din oficiu impotriva oricarui act de imixtiune in activitatea profesionala. Parlamentarii au mai decis ca judecatorii si procurorii, inclusiv cei pensionati,…

- Patru șoferi din Alba au avut ghinion in acest weekend, fiind prinși de polițiști in timp ce au comis diferite infracțiuni rutiere. Astfel: *La data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism…

- La data de 24 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat si retinut pe un barbat de 45 de ani, din comuna Lopadea Noua, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Aiud. Barbatul a fost condamnat…

- O declaratie a lui Putin a suscitat o atentie deosebita in mass-media din Rusia, numeroase ziare titrand „Putin redirectioneaza economia Rusiei pe un fagaș militar”, iar o multime de comentatori au subliniat ca in acest mod șeful statului rus ar confirma ca Moscova s-ar pregati de un nou razboi.

- Un barbat de 63 de ani din capitala a fost tamponat violent, pe 24 noiembrie curent, in timp ce traversa neregulamentar str. Gheorghe Asachi din Chișinau. Pietonul a fost transportat in stare grava la spital, unde decedat in sectia de Reanimare. La volanul „Mercedesului A140” care a lovit barbatul se…

- "Statul rus, in particular, este, in primul rand pentru natiunea rusa, cel mai mare inamic al ei. Fiindca ii da iluzia grandorii, rapindu-i, in primul rand, libertatea. Lucrul acesta cred ca l-au inteles rusii cel mai bine si nu este nevoie de noi sa le explicam acest fapt, fiindca in momentul in…

- Un barbat de 31 de ani din comuna suceveana Fratautii Vechi a fost arestat preventiv pentru „conducere fara permis” si „refuzul de recoltare de probe biologice”. Individul a strans in cursul acestui an nu mai putin de opt dosare penale, majoritatea pentru conducere fara permis si sub influenta bauturilor…

- Agentia rusa de meteorologie Rosgidromet a recunoscut luni ca o concentratie 'extrem de ridicata' de ruteniu-106 a fost detectata la sfarsitul lunii septembrie in mai multe regiuni ale Rusiei, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Poliția din Shanghai a eliminat orice suspiciune criminala și a pus sub semnul indoielii afirmațiile potrivit carora decesul unui top-model din Rusia, in varsta de 14 ani, a fost provocat de surmenaj dupa participarea sa in octombrie la Saptamana Modei de la Shanghai.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Estul Indepartat al Rusiei, provocand moartea a cel puțin opt oameni. Un copil a supraviețuit accidentului aviatic, relataza Russia Today. Avionul s-a prabușit in timpul manevrelor de aterizare. Mai precis, piloții au pierdut controlul aeronavei atunci cand…

- Relatiile dintre Polonia si Ucraina, apropiate prin preocuparile lor de securitate din cauza Rusiei, raman tributare unui trecut istoric dureros, atat de dureros incat in Polonia a fost calificat drept "genocid", comenteaza sambata France Presse.Vizita pe care presedintele Andrzej Duda urma…