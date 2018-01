Țara în care Guvernul roagă populaţia să-i PERMITĂ să perceapă taxe Aproape doua treimi din veniturile la bugetul federal elvetian sunt asigurate de taxa federala directa si TVA. Insa dreptul guvernului federal de a percepe aceste doua taxe este limitat pana la finele lui 2020, iar in data de 4 martie 2018 alegatorii elvetieni se vor pronunta prin vot asupra unei noi prelungiri pentru inca 15 ani. Ueli Maurer a avertizat ca in cazul in care alegatorii vor respinge aceasta masura, guvernul federal elvetian va trebui sa isi reduca cheltuielile cu 60%, practic peste noapte, sau sa gaseasca noi surse de venit. „Elvetia pur si simplu nu va mai putea sa se finanteze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters. Aproape doua treimi din veniturile la bugetul federal elvetian…

- Aproape doua treimi din veniturile la bugetul federal elvetian sunt asigurate de taxa federala directa si TVA. Insa dreptul guvernului federal de a percepe aceste doua taxe este limitat pana la finele lui 2020, iar in data de 4 martie 2018 alegatorii elvetieni se vor pronunta prin vot asupra unei noi…

- Ministrul de finante al Elvetiei, Ueli Maurer, a facut un apel, marti, la cetatenii tarii, sa lase guvernul federal sa continue sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi privind finantele publice.

- Ministrul de finante al Elvetiei, Ueli Maurer, a facut un apel, marti, la cetatenii tarii, sa lase guvernul federal sa continue sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi privind finantele publice.

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finante...

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters.

- PSD i-a stricat concediul lui Tariceanu! Premierul Mihai Tudose a declarat luni, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, dar va discuta in detaliu in sedinta de la finalul lunii de la Iasi. La randul sau Liviu Dragnea a declarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Executiv…

- "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni din acest an. Am vorbit de cateva luni de zile de faptul ca in luna ianuarie, dupa ce vom finaliza 2017, va trebui facuta o analiza a modului cum functioneaza in primul rand fluxul deciziei in interiorul…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.

- Pe parcursul anului 2018 va fi promovata la nivel de Guvern și Parlament noua lege cu privire la Serviciul Vamal. Principalele prevederi țin de ocuparea funcției vacante de director general, care se propune sa fie numit de catre ministrul finanțelor pe un termen de cinci ani, în baza de concurs.…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Noi proteste sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- Salariile a jumatate dintre angajatii Consiliului Concurentei vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, a declarat marti presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament pentru avizarea proiectului de buget pe 2018, potrivit…

- Comisiile reunite de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților au inceput dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe anul 2018, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, fiind prezent pentru a susține raportul. Dezbaterile au inceput cu probleme generale de procedura, dupa ce mai mulți deputați au…

- Salariile a jumatate dintre angajații Consiliului Concurenței vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marți, președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- Premierul Mihai Tudose le-a spus, miercuri, jurnalistilor, la Parlament, ca nu il remaniaza pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, din cauza crizei de imunoglobina si ca a fost gasita solutia pentru rezolvarea problemei, scrie news.roIntrebat daca il va demite pe Bodog din cauza crizei de imnuglobina,…

- Deputatii din Fractiunea Partidului Socialistilor au solicitat audierea in Parlament a reprezentantilor mai multor institutii de stat, printre care: Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Agentia Nationala…

- In momentul de fata, in Parlament, este pe cale de a fi modificata legea guvernantei corporative, cea care prevede numirea unui management profesionist si independent politic in companiile de stat in scopul transparentizarii si eficientizarii lor. Conform acestor modificari, implementarea guvernantei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii cu privire la acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român, acestia putând sa foloseasca gratuit un spatiu cu destinatia de cabinet de lucru, pe lânga resedinta…

- In zeci de orase din tara si in capitala, au loc noi proteste. 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa au chemat cetatenii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament a Ordonantei privind…

- Mii de oameni au iesit in strada in Bucuresti, dar si in alte orase din tara. Acestia cer retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament a Ordonantei privind modificarea legislatiei fiscale si demisia Guvernului si a presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului.

- „42 de grupuri civice și organizații neguvernamentale, precum și confederațiile sindicale Blocul Național Sindical (alcatuit din 34 de federații profesionale) și Cartel Alfa (alcatuit din 41 de federații profesionale) cheama fiecare român sa ceara în strada, duminica, 26 noiembrie…

- Manifestantii solicita retragerea legilor justitiei si a legilor de modificare a codurilor penale, respingerea in Parlament a ordonantei privind modificarea legislatiei fiscale si demisia imediata a Guvernului si a presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului. „Romania a ajuns intr-unul dintre cele…

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM. Amendamentul propus in primavara de CSM a fost adoptat, vieri, in comisia speciala din Parlament, cu 11 voturi ”pentru”,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problemă care este reală, încă, în curs…

- Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale indeamna romanii sa ceara in strada, duminica, demisia imediata a Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului, se arata intr-un comunicat al BNS remis…

- Plenul Senatului a dezbatut, luni, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, proiectul de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care se vor achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot. Proiectul a fost adoptat cu 100 voturi pentru și un vot impotriva. Proiectul…

- PNL va depune luni la Avocatul Poporului o sesizare pentru contestarea la Curtea Constitutionala (CCR) a OUG 82/2017 prin care Guvernul a diminuat contributia la Pilonul 2 de pensii si care, in opinia partidului, incalca prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate si dreptul…

- Ministrul Justiției trebuia "sa forțeze puțin mana Guvernului" și sa transforme problema penitenciarelor dintr-una marginala in una centrala, a afirmat luni deputatul PNL Catalin Predoiu. "Suntem nemulțumiți de felul în care s-a prezentat ministrul Justiției…

- Dragnea da de inteles ca nu ar exista emotii nici in privinta planului PNL de a depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului, si nici in eventualitatea in care s-ar putea contesta Ordonanta care aduce modificari Codului Fiscal la Curtea Constitutionala, cum, de asemenea, si-ar dori liberalii. Intrebat…

- Liviu Dragnea a reușit sa-și impuna voința, silindu-l pe premierul Mihai Tudose sa adopte noile masuri fiscale la Cod. Premierul și-a vulnerabilizat poziția, antagonizandu-și mediul de afaceri, sindicatele, primarii și, mai ales salariații, și-și joaca acum rolul de premier. Nu doar soarta lui…

- În cadrul ședinței de ieri, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea în funcție a 23 de secretari de stat în cadrul ministerelor. Aceștia vor fi responsabili de gestionarea anumitor domenii, dupa cum urmeaza: Ministerul Economiei și Infrastructurii Vitalie Iurcu…

- Cursul leu/euro a sarit de 4,63 lei in sedinta interbancara Cursul leu/euro a trecut de pragul de 4,6 lei in sedinta interbancara de tranzactionare, si a urcat pana la o valoare record de 4,63 lei, in crestere cu 0,70% fata de nivelul de deschidere, dupa ce guvernul a anuntat ca va trece prin ordonanta…

- Propunerea legislativa a fost initiata de 103 deputati si senatori si inregistrata la Camera Deputatilor, solicitandu-se punctul de vedere al Guvernului si aviz de la Consiliul Economic si Social. In motivarea propunerii legislative este adus in prim plan faptul ca exista 250 de milioane de obezi in…

- Un amplu protest, care va incepe duminica cu ora 19.00 și se va desfașura in fața Guvernului, a fost anunțat pe Facebook. Bucureștenii ies in strada pentru ca sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor justiției depuse marți de PSD in Parlament. Dupa ce se vor strange in Piața Victoriei,…

- Din calculele facute de Cartel Alfa reiese ca salariații sunt "principalele victime ale manipularii politice numite transfer al contribuțiilor". "Marii perdanți sunt atat salariații din mediul economic, care risca sa le fie diminuate veniturile nete printr-o aplicare discreționara a masurii…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, vineri, ca unele din cele patru coduri – penal, de procedura penala, civil, de procedura civila – au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. Tudorel Toader a explicat ca au fist emise foarte multe…

- Reprezentanții fracțiunii Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) cauta semnaturi in Parlament pentru demiterea judecatorilor Curții Constituționale prin intermediul unei moțiuni. De partea cealalta, democratul Sergiu Sarbu explica faptul ca judecatorii CC nu pot fi demiși conform procedurii propuse…

- Premierul Mihai Tudose a cerut, miercuri, Secretariatului General al Guvernului sa pregateasca pentru saptamana viitoare o informare privind Cartierul Justiției. "Vreau pe saptamâna viitoare o informare cu Cartierul Justiției, ca au trecut noua luni...", a declarat…

- "Guvernul ia in calcul abrogarea reformei pensiilor din anul 2008, prin care a introdus Pilonul II de pensii. Autoritatile (n. red. din Romania) iau in calcul sa reduca transferul contributiilor sociale la Pilonul II de pensii. Acele transferuri se ridica anual la circa 0.8% din PIB. Pe termen scurt,…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, cu 255 voturi pentru, 14 împotriva și o abținere, Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 41/2017 prin care mandateaza Secretariatul General al Guvernului sa identifice un imobil care sa devina sediul Agenției Europene pentru Medicamente, instituție care urmeaza…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni in Parlament ca are ”un grad de incredere” in faptul ca negocierile cu privire la Brexit vor trece in a doua faza pana in decembrie, dupa ce presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker a dezmintit dezvaluiri de presa potrivit carora sefa…

- PNL ii solicita premierului Mihai Tudose sa-l demita pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat luni președintele liberalilor, Ludovic Orban. „Solicitam premierului Tudose demiterea ministrului Mișa. Este inadmisibil ceea ce se intampla de la investirea Guvernului la nivelul Ministerului Finanțelor.…

- Prioritatea strategica zero a Guvernului este relansarea marilor proiecte de investiții, a declarat vicepremierul Marcel Ciolacu, luni, la Parlament, la conferința "Mari proiecte care pot dezvolta România", informeaza Agerpres. "În acest moment traversam o perioada…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pe Facebook, ca taxa de solidaritate de 2%, la care a facut trimitere ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, este “tot un fel de impozit pe cifra de afaceri”, afirmand ca PNL se va opune legiferarii unui astfel de impozit. „Am avut dreptate…

- PNL cere Guvernului sa anuleze în integralitate reglementarea privind introducerea split TVA, considerând ca este „o aberație fiscala", a declarat, miercuri, președintele PNL Ludovic Orban. „Solicitam apasat Guvernului sa anuleze reglementarea privind…

- Liviu Dragnea s-a intalnit anterior cu Paul Stanescu, propunerea PSD pentru ministerul Dezvvoltarii. Intalnirea celor doi a avut loc in contextul in care surse politice citate de Romania TVau declarat ca presedintele Klaus Iohannis ar urma sa respinga propunerea PSD de numire a lui Paul Stanescu…

- Pana in prezent, Roxana-Cezarina Banica a fost secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Ea a fost numita in aceasta funcție printr-o decizie a șefului Executivului din 4 octombrie.Vineri, la finalul CExN al PSD, premierul Tudose a anunțat ca propunerea pentru…

- Conducerea PSD s-a reunit ieri dupa amiaza la sediul central al partidului din Aleea Kiseleff, pentru a discuta solicitarea premierului Mihai Tudose de remaniere a Guvernului. Dupa discuții care au durat mai mult de cinci ore, trei miniștri au demisionat: Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc.…