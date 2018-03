Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Stelei, Mihai Pintilii, a fost sanctionat miercuri de catre Comisia de Disciplina a FRF cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 6.800 de lei, informeaza lpf.ro.“FC CFR 1907 Cluj vs. FCSB – Eliminare – In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4. a si 63.2.5…

- Fetele antrenate de Martin Ambros au invins eroic puternica reprezentativa a Rusiei , campioana olimpica in exercițiu, iar clasamentul grupei a 4-a a preliminariilor Campionatului European arata astfel, cu doua etape inainte de finalul campaniei: 1) Romania 6p (+23), 2) Austria 6p (-2), 3) Rusia 4p,…

- Lumea ar trebui sa se indrepte catre natura pentru a identifica modalitati mai eficiente in vederea asigurarii unor provizii suficiente de apa, mentinerii puritatii acesteia si protejarii populatiilor de efectele secetei si ale inundatiilor, conform unui anunt facut de Organizatia Natiunilor Unite…

- In 2018, dupa o intrerupere de doi ani, Programul SEE pentru schimburi academice cu institutii de invatamant superior din tari ale Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) a fost relansat in Romania, cu un grant national total de un milion de Euro, finantat, aproape exclusiv,…

- Intr-un comunicat de presa intitulat, "Victimele infractiunilor trebuie despagubite, nu detinutii", sindicalistii din sistemul penitenciar ii transmit ministrului Justitiei, Tudorel Toader, o lista de amendamente la proiectul la care acesta din urma a anuntat ca lucreaza, privind despagubirea detinutilor.

- Una din trei intreprinderi mici si mijlocii din Romania este neprofitabila, in conditiile in care, din cele circa 700.000 de societati inregistrate la Registrul Comertului, 99,82% sunt IMM-uri, a declarat vicepresedintele CEC Bank, Mirela Iovu.

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.439 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pentru Romania, stat membru UE si NATO, este important sa aiba acces la cele mai recente si mai performante solutii pentru situatii de criza.

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume, arata un clasament anual publicat miercuri in care Burundi ocupa pozitia inferioara, iar americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut. Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN),…

- Lotul de junioare III al Romaniei la tenis de masa s a aflat in cantonament la Constanta, timp de o saptamana. Antrenamentele s au efectuat in sala de la Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaruldquo;, sub conducerea antrenoarei lotului tricolor de perspectiva 10 12 ani , constanteanca Anamaria Sebe,…

- Inchisoarea din Halden, Norvegia, este adesea cunoscuta ca „cea mai umana inchisoare”. Deținuții se bucura de multe privilegii pe care alți infractori din lume nu le au. Pe langa designul interior modern, cei inchiși aici pot sa invețe sa cante, sa gateasca sau sa practice sporturi.

- Surorile Katharina și Alexandra Andresen dețin și anul acesta prima poziție din topul Forbes al celor mai tineri miliardari ai lumii cu o avere estimata la 1,4 miliarde de dolari, fiecare, scrie Daily Mail. Tinerele din Norvegia au mostenit averea de la tatal lor, Johan F. Andresen. Cele doua tinere,…

- BistriE›enii care vor sAƒ schieze astAƒzi, beneficiazAƒ de acces gratuit pe pA¢rtie. AZn cazul A®n care pA¢rtia va deveni nefuncE›ionalAƒ din cauza A®ncAƒlzirii vremii, aceasta se va A®nchide.

- Unui ofițer i-a fost furat portofelul, chiar de la Arestul Poliției. Un ofițer a reclamat faptul ca i-a disparut portofelul plin cu bani și acte, pe care il avea in biroul de la Poliția Capitalei. Presupusul furt a avut loc intr-o zona in care arestații nu au acces, intr-un interval de 24 de ore, timp…

- CEO-ul Volvo a publicat pe retelele sociale prima imagine cu noua generatie S60, care apare sub camuflaj in timpul unor teste efectuate in Norvegia. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul Național al Audiovizualului a decis sa sanctioneze postul Realitatea TV cu amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea legislatiei audiovizualului. Doua dintre aceste sancțiuni au fost dictate pentru emisiunea ”Jocuri de Putere”, moderata de Rareș Bogdan. Citește și: Curtea Constituționala…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island“, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule exotice, unde fanii…

- In aceasta primavara, in perioada 17-18 martie, la Bucuresti, are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari, scoli de limbi straine…

- Norvegia si Germania sunt cele doua natiuni care au dominat Jocurile Olimpice de iarna editia 2018 de la Pyeongchang, din Coreea de Sud. Dupa ultima zi de concurs la Pyeongchang, Norvegia si Germania au terminat la egalitate in clasamentul medaliilor de aur, 14-14, dupa ce fiecare natiune a mai bifat…

- CI aduc beneficii masurabile consumatorilor, companiilor de utilitați și sistemului energetic per ansamblu, precum și avantaje de mediu indirecte prin creșterea eficienței energetice și integrarea in sistem a surselor regenerabile de energie. Contoare inteligente in Europa și in Romania…

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…

- Exploatare comerciala a unei tragedii inca foarte sensibile sau o reamintire binevenita a faptului ca demonul este inca viu? Prima adaptare pentru marele ecran a dramei de pe insula Utoya ii divizeaza pe supravietuitorii acestui masacru din Norvegia anului 2011, in care au murit zeci de adolescenti,…

- Pornind de la modelele traditionale cu tot ce inseamna ele, Cami Droge - o romanca stabilita in Norvegia cu drag si dor de cusaturile traditionale romanesti - a creat modele care pot fi realizate cu usurinta de toti cei care ii impartasesc pasiunea.

- Romania se afla in grupul tarilor care, in perioada 1995 - 2017, au ajustat pachetul de beneficii pentru actualii pensionari, pentru a reduce costurile fiscale, alaturi de Belgia, Italia sau Japonia, pe fondul perspectivelor negative privind natalitatea, reiese dintr-un studiu publicat recent de…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- O metoda evidenta de a câstiga niste bani în plus este sa nu mai cumperi cafea în fiecare zi si sa-ti faci de acasa, scrie Mediafax. Renunta la sala deoarece un abonament pe un an la o sala de forta te poate costa chiar si 600 de euro (50 de euro pe luna). Asta nu înseamna…

- Angajatii Spitalului Penitenciar Rahova retinuti miercuri de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 isi bateau joc de pacienti, ii dezbracau si chiar i-au amenintat cu moartea. Mai mult, surse spun ca detinutii erau udati cu apa si lasati in...

- JO DE IARNA 2018. Startul a fost dat cu patru partide curling dublu mixt, desfasurate simultan joi dimineata, la centrul de curling de la Gangneung, oras de coasta care gazduieste probele pe gheata din cadrul JO 2018.Intr-unul dintre cele patru jocuri, formatia Statelor Unite a invins cu…

- Sunt patru investiții mari și late stabilite de conducerea HidroPrahova și incluse in bugetul de venituri și cheltuieli al societații pentru anul in curs. Bugetul HidroPrahova va fi aprobat in ședința AGA din 15 februarie, printre acționarii operatorului de apa și canal numarandu-se, dupa cum bine știți,…

- Stadionul a fost propus la competiția organizata pe stadiony.net, și are șanse mari, în luna martie, sa ia titlul de cel mai frumos stadion din 2017. Renumita firma Con-A este societatea care pare sa se fi specializat pe construcții în domeniul sportului, în prezent având…

- Senatul a adoptat, luni, cu 88 de voturi „pentru” și 10 abțineri, o propunere legislativa care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit votului senatorilor, cei care vor profera injurii in public vor fi sancționați cu 1.000…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a afirmat, luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA.

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii 'Acces direct" de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, avertizand ca va recurge la 'toate caile legale' pentru…

- Rusia a revenit pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna 2014. Cate medalii au recuperat sportivii ex-sovietici Rusia a recuperat noua medalii, intre care doua de aur, precum si primul loc in clasamentul pe natiuni la Jocurile Olimpice de iarna din 2014, dupa decizia luata joi de Tribunalul de Arbitraj…

- Timp de patru zile, Ducii de Cambridge vor fi intr-un turneu regal in Suedia și Norvegia. In prima zi a acestei vizite, Kate și William au poposit la reședința regalitaților suedeze, cu care au servit pranzul, și alaturi de care au participat, pe seara, la o gala glamour. foto: Getty Images Ducele &…

- Oamenii de știința au descoperit ca zaharul ”trezește” celulele canceroase și amplifica agresivitatea tumorilor canceroase, a informat The Independent, preluat de Agerpres. Descoperirea ar putea avea un impact major asupra alimentației pacienților diagnosticați cu aceasta problema de sanatate. Concluziile…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup dintre Romania și Canada: ”Sper sa fiu bine” . Dupa finala pierduta la Australian Open in fața danezei Caroline Wozniacki, Simona Halep a vorbit și despre meciul Romania – Canada, din Fed Cup. ”O sa am foarte mare grija de corpul meu. Dupa aceea vedem. Fed…

- Federatia Europeana de Handbal a anunțat componența celor doua urne valorice, inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, programate astazi, la Zagreb. Romania a fost distribuita in urna a II-a, alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria (locurile 13-16…

- Calificare dramatica pentru Suedia in semifinalele CE 2018. Invinși de Norvegia cu 28-25, scandinavii au avut noroc cu Franța. Campioana mondiala și-a jucat corect șansele, chiar daca era calificata, și i-a batut pe croați la Zagreb, in fața a 15.000 de spectatori inmarmuriți. Suedia, Norvegia și Croația…

- S-a cerut evaluarea numarului bolnavilor de la nivelul fiecarui județ care necesita transport in vederea efectuarii dializei, catagrafierea, prin medicii de familie si cu participarea asistenților comunitari, a bolnavilor cronici cu afectiuni ce necesita monitorizare permanenta, a gravidelor cu risc…

- Viorica Dancila a devenit prima femeie care conduce guvernul Romaniei. Țara noastra bifeaza astfel o premiera, dar o face mai tarziu decat multe alte state din lume și din Europa. Chiar și in randul vecinilor din regiune. Bulgaria, de exemplu, a avut o femeie-premier in anii ’90. La fel și Polonia,…

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a spus Donald Trump…

- Auditul de siguranța rutiera pe lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda este extrem de critic privind lucrarea in cauza. Unele dintre bretelele de acces pe autostrada sunt atat de inguste incat abia incape o Dacia Duster, au apreciat aceștia. Se pare ca, in loc sa aiba 3,75 de metri lațime cat este lațimea…

- Pokemon Go a fost una dintre cele mai populare aplicatii din lume in preajma lansarii din 2016. Multi dintre utilizatorii initiali au renuntat la jocul de mobil, insa exista in continuare o comunitate foarte pasionata care activeaza in fiecare zi. Din pacate pentru o parte dintre jucatori, anumite dispozitive…

- Producția inferioara de energie electrica și nucleara, cauzata printre altele și de seceta din vara trecuta, a dus la o creștere destul de mare a prețului energiei electrice in Romania. Raportul Comisiei Europene arata o creștere a prețului la energie electrica de 52% in al treilea trimestru…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Turneul final se disputa la Zagreb (Arena Zagreb, 15.200 de spectatori), Split (Spaladium Arena, 10.931), Varazdin (Varazdin Arena, 5.200) și Porec (Zatika, 3,500).…

- Pe Mircea Solcanu toata lumea și-l amintește ca fiind co-prezentatorul și colegul de platou al lui Cabral in cadrul emisiunii Povestiri de Noapte de la postul Acasa TV, insa mai puțini știu drama prin care a fost nevoit sa treaca in ultimii ani. Mircea Solcanu s-a retras din lumina reflectoarelor in…

- Veniturile proprii ale bugetului Gagauziei in 2017 au crescut, in raport cu indicatorii din 2015, de doua ori și jumatate. Potrivit portalului Gagauzinfo.md, bașcanul autonomiei, Irina Vlah, a comunicat acest lucru la o conferința de presa dedicata rezultatelor din 2017. „Bugetul Gagauziei pentru anul…

- La un an si jumatate dupa recuperarea copiilor preluati din familie de Protectia Copilului din Norvegia si stabilirea in Romania, familia Bodnariu este inca in proces de adaptare. Stabiliti intr-o zona muntoasa din judetul Brasov, Marius si Ruth Bodnariu sustin ca Romania este pentru ei o binecuvantare.