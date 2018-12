Stiri pe aceeasi tema

- Gorjenii care cumpara un porc pentru Craciun de la crescatorii locali platesc 10 lei pentru un kilogram, in timp ce oltenii, unde au fost semnalate cazuri de pesta porcina, cumpara porcul cu 8 lei kilogramul, de la crescatorii din satele județului, potrivit Mediafax. In județul Gorj nu s-au…

- Importurile de carne de porc au crescut cu 20% Carnea de porc nu lipseste din magazine de Sarbatori, însa o cantitate mult mai mare provine din import fata de anul trecut, din cauza gripei porcine africane ce a afectat multe ferme din tara. Presedintele Asociatiei producatorilor…

- Carnati, caltabosi sau toba, de la un porc tinut „ca la bunica”, toate trebuie sa fie pe masa de Craciun. Dar, avertizeaza DSV Timis, achizitia produselor si a carnii trebuie efectuata in conditii controlate. Astfel, carnea de porc – semicarcase sau piese transate – trebuie sa…

- AUDIO: Apel matinal Carnea de porc nu lipseste din magazine de sarbatori, însa o cantitate mult mai mare provine din import fata de anul trecut, din cauza gripei porcine africane ce a afectat multe ferme din tara. Presedintele Asociatiei producatorilor de carne de porc, Ioan Lados,…

- Daca sacrificați porcul inainte de sarbatori, atunci nu mancați din carne daca nu a fost examinata inainte. Trichineloza pandește dupa colț, iar efectele acestei afecțiuni pot fi letale. In Timiș puteți face examenul trichineloscopic in mai multe puncte. Incepand cu 10 decembrie se vor deschide trei…

- In plina criza a pestei porcine, romanii ocolesc porcul romanesc, apeland insa la cel iberic. Chiar daca este mult mai scumpa, carnea de porc spaniol (porcul iberic) isi face tot mai mult loc in farfuriile romanilor! Animalele sunt crescute cu ghinde si se relaxeaza in bataia soarelui intreaga zi.…

