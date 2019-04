Țara în care au loc inundații de proporții ISTORICE! Canadienii din trei provincii estice se confrunta cu inundații istorice. Peste 6.000 de locuitori dintr-un orașel situat la vest de Montreal au fost evacuați in regim de urgenta duminica-noapte dupa ruptura unui dig, scrie ProTV. Pe de alta parte, in cateva state americane din Midwest, iarna nu se da dusa, iar zapada cazuta ieri a impus anularea mai multor zboruri. Un dig care proteja orasul Sainte-Marthe-sur-le-Lac, a cedat sambata seara. Ruptura a declansat o crestere brusca a nivelului apei, care a depasit inaltimea de 1,5 metri in mai multe cartiere ale orasului. Duminica noaptea, mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

