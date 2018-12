Țara în care 57.000 de șoferi suferă de DEMENȚĂ! Potrivit unor rapoarte oficiale citate de The Guardian, 57.000 de șoferi cu permise valabile au o forma de demența. Clipul care a readus in discuție problema a fost vizionat de 7 milioane de ori dupa ce a fost postat pe Twitter, marți. Filmarea o arata pe femeia respectiva in timp ce conduce o mașina de culoare argintie de-a lungul unui trotuar, in orașul Nobeoka, din prefectura Miyazaki, sud-vestul Japoniei. Conform unui raport al poliției publicat in 2018, aproximativ 57.000 de șoferi japonezi in varsta de 75 ani și peste au prezentat semne de demența atunci cand și-au reinnoit permisele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

