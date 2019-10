Stiri pe aceeasi tema

- Galezii s-au impus greu, 29-17 cu Fiji, și și-au asigurat locul in sferturile de finala la Cupa Mondiala de Rugby Unul dintre cele mai pasionante meciuri de la Cupa Mondiala gazduita de Japonia s-a consumat azi in grupa D, Țara Galilor caștigand cu 29-17 in fața celor din Fiji. Succesul s-a conturat…

- Nationala de rugby a Africii de Sud a invins, marti, de o maniera categorica reprezentativa Canadei, cu 66-7 (47-0), intr-un meci din Grupa B a Cupei Mondiale din Japonia, disputat la Kobe. Asa cum indica si scorul, jocul s-a desfasurat practic intr-o singura directie, sud-africanii facand…

- Echipa de rugby a Frantei a invins Tonga cu scorul de 23-21 (17-7), intr-un meci disputat duminica la Kumamoto, in cadrul Grupei C a Cupei Mondiale din Japonia, si si-a asigurat calificarea in sferturile de finala ale competitiei, relateaza AFP. AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor online:…

- Nationala de rugby a Scotiei a invins luni reprezentativa statului Samoa cu scorul de 34-0 (20-0), intr-un meci din Grupa A a Cupei Mondiale din Japonia, disputat la Kobe. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Dragut, editor online: Adrian Dadarlat)

- Reprezentativa Africii de Sud a invins, sambata, la Toyota, cu scorul de 57-3, selectionata Namibiei, intr-un meci din grupa B a Cupei Mondiale de rugby, competitie gazduita de Japonia potrivit news.roIn grupa B s-au mai inregistrat pana acum urmatoarele rezultate: Noua Zeelanda – Africa de…

- Reprezentativa Tarii Galilor a invins, luni, la Toyota, selectionata Georgiei, scor 43-14 (29-0), in grupa D la Cupa Mondiala de rugby din Japonia.Din grupa D a Cupei Mondiale mai fac parte Australia, Uruguay si Fiji. Marti, la CM se disputa meciul Rusia - Samoa.