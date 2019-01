Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, o patrula a poliției din Schweinfurt-Werneck a oprit pe autostrada o furgoneta de transport. In urma verificarilor de rutina polițiștii au descoperit doisprezece saci de gunoi plini cu pachete care conțineau imbracaminte și diverse dispozitive electronice.

- Elena Munteanu s-a intors in Romania dupa 11 ani petrecuti in strainatate. A dorit sa se angajeze ca educator la o cresa din Targu Jiu, dar a aflat ca nu are studii corespunzatoare. Elena are studii superioare, dar pentru a participa la concurs se solicita un document din care sa rezulte ca este specializata…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice, cantitatea de 19.088 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 223.200 lei, doi cetațeni romani sunt cercetați pentru contrabanda, iar doua autoturisme au fost indisponibilizate,…

- Majorarea punctului de pensie ar putea fi facuta prin ordonanta de urgenta Foto: Arhiva. Majorarea punctului de pensie ar putea fi facuta prin ordonanta de urgenta, însa decizia va fi luata dupa consultari cu Ministerul Justitiei - a anuntat, ieri, ministrul muncii, Marius Budai. El…

- Angajati fara contract de munca, subremunerati, obligati sa faca ore suplimentare neplatite: in Germania, strainii sunt adesea ‘exploatati de catre angajatorii lor’, denunta miercuri Institutul German pentru Drepturile Omului, informeaza AFP. Acesti straini, printre care sirieni si irakieni primiti…

- Ministrul Finantelor a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra UE, in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc "in veci". PNL cere premierului Viorica Dancila sa-l demita…

- Horticultura primește intariri ca sa adune mizeria de prin oraș. Primaria Timișoarei recurge la masuri la care, in general, au apelat localitațile mult mai mici, fara posibilitați financiare. Nicolae Robu a anunțat ca vor trece la matura și faraș și cei 42 de asistați social din Timișoara care au drept…

- In cadrul proiectului cultural Comori din Tara Codrului, la Scoala din Oarta de Sus va avea loc evenimentul „Sezatoare” – amintiri despre descoperirea tezaurului de denari romani de pe Ograde. Organizatori sunt Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures, instituție publica de cultura in subordinea…